Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии

8 января 2018, 23:03
5

Сегодня прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

Стоит отметить, что матчи будут сыграны 26-29 января.

Кубок Англии. 1/16 финала

«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»,

«Питерборо Юнайтед» — «Флитвуд» или «Лестер Сити»,

«Ноттс Каунти» — «Вулверхэмптон» или «Суонси Сити»,

«Йовил Таун» — «Манчестер Юнайтед»,

«Карлайл Юнайтед» или «Шеффилд Уэнсдей» — «Стивенидж» или «Рединг»,

«Хаддерсфилд Таун» — «Бирмингем Сити»,

«Кардифф Сити» или «Мэнсфилд Таун» — «Манчестер Сити»,

«Милтон-Кинс Донс» — «Ковентри Сити»,

«Миллуолл» — «Рочдейл»,

«Мидлсбро» — «Брайтон» или «Кристал Пэлас»,

«Борнмут» или «Уиган» — «Шрусбери Таун» или «Вест Хэм»,

«Халл Сити» — «Ноттингем Форест»,

«Ньюпорт Каунти» — «Тоттенхэм»,

«Норвич Сити» или «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»,

«Саутгемптон» — «Уотфорд»,

«Шеффилд Юнайтед» — «Престон Норт Энд».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Ливерпуль Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Тоттенхэм
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Denbar
1515443717
Мне кажеться все-таки Вест бромвичу не повезло)
Ответить
vick-north-west
1515445772
ШЕФФИЛД Юнайтед играл с Престоном три сезона назад, ровно на том же этапе, матч-реванш. Йовил играл с Ман-Юнайтед тоже три сезона назад, только в 1/32 финала (0:2). Мидлсбро удобно бы с Брайтоном сыграть, в чемпионшипе обычно обыгрывали.
Ответить
alex kidn
1515447739
Ничего интересного
Ответить
Anton-champion
1515482688
Согласен Интересные матчи!МЮ вперёд!
Ответить
стикс
1516876649
удачи Ливерпуль!!!!!
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
8
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
2
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
3
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
10
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил на «Уэмбли» «Челси» (1:0) и взял трофей в 8-й раз
16 мая
2
Кубок Англии. «Челси» вышел в финал, победив «Лидс»
26 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на «Уэмбли» добился волевой победы над клубом из Чемпионшипа (2:1)
26 апреля
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» надел майку соперника прямо по ходу матча
5 апреля
1
Кубок Англии. «Арсенал» вылетел от команды Чемпионшипа
4 апреля
5
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» устроил расправу «Ливерпулю» (4:0), у Холанда хет-трик
4 апреля
4
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Реакция Гвардиолы на дисквалификацию
8 марта
Кубок Англии. «Манчестер Сити» выбил «Ньюкасл»
8 марта
Кубок Англии. «Челси» с трудом прошел 6-ю команду Чемпионшипа
7 марта
1
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел аутсайдера АПЛ (3:1)
7 марта
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
Кубок Англии. 1+1 Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Брайтон» (3:0)
15 февраля
Узбекистанец Хусанов – лучший игрок матча «Манчестер Сити»
14 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
Кубок Англии. «Челси» выбил бывший клуб Слуцкого (4:0), у Нету хет-трик, у Делапа 2 ассиста
14 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел после поражения от «Брайтона»
11 января
6
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Владелец клуба 6-й лиги, прошедшего в Кубке команду АПЛ, признался, что купил его после запоя
11 января
11
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
72-миллионный новичок «Ман Сити» повторил достижение Агуэро
10 января
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Клуб АПЛ вылетел из Кубка Англии от команды 6-го дивизиона, которую тренирует Руни
10 января
1
Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» в финале Кубка Англии
2025.05.17 22:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+