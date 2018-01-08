Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии

Сегодня прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.
Стоит отметить, что матчи будут сыграны 26-29 января.
Кубок Англии. 1/16 финала
«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»,
«Питерборо Юнайтед» — «Флитвуд» или «Лестер Сити»,
«Ноттс Каунти» — «Вулверхэмптон» или «Суонси Сити»,
«Йовил Таун» — «Манчестер Юнайтед»,
«Карлайл Юнайтед» или «Шеффилд Уэнсдей» — «Стивенидж» или «Рединг»,
«Хаддерсфилд Таун» — «Бирмингем Сити»,
«Кардифф Сити» или «Мэнсфилд Таун» — «Манчестер Сити»,
«Милтон-Кинс Донс» — «Ковентри Сити»,
«Миллуолл» — «Рочдейл»,
«Мидлсбро» — «Брайтон» или «Кристал Пэлас»,
«Борнмут» или «Уиган» — «Шрусбери Таун» или «Вест Хэм»,
«Халл Сити» — «Ноттингем Форест»,
«Ньюпорт Каунти» — «Тоттенхэм»,
«Норвич Сити» или «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»,
«Саутгемптон» — «Уотфорд»,
«Шеффилд Юнайтед» — «Престон Норт Энд».