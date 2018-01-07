Пьянич считает, что «Ювентусу» есть в чем прибавлять

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Миралем Пьянич оценил первую часть сезона для своей команды. Балканец считает, что игра «старой синьоры» еще не идеальна.

«На протяжении первого круга мы не всегда выдавали поистине качественные матчи. Однако в последнее время, как мне кажется, тренер видит от нас примерно то, что хочет. Мы в порядке, но есть что улучшить – например, атаку. Там у нас есть ошибки.

Задачей на вторую часть сезона, конечно, является победа в чемпионате», – заявил сербский футболист.

От первого места в Серии А «Ювентус» отстает на очко.