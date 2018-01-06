Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты

Поздравления МС. Крушим всех подряд.
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» крупно обыграл «Бернли» – 4:1. Дублем отметился Серхио Агуэро.
С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.
Кубок Англии. 1/32 финала
Манчестер Сити – Бернли – 4:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Эшли, 25; 1:1 – Агуэро, 56; 2:1 – Агуэро, 58; 3:1 – Сане, 71; 4:1 – Б. Силва, 82.
Болтон – Хаддерсфилд – 1:2 (0:0)
Эксестер Сити – Вест Бромвич – 0:2 (0:2)
Фулхэм – Саутгемптон – 0:1 (0:1)
Ковентри – Сток Сити – 2:1 (1:0)