Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты

    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» крупно обыграл «Бернли» – 4:1. Дублем отметился Серхио Агуэро.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Манчестер Сити – Бернли – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эшли, 25; 1:1 – Агуэро, 56; 2:1 – Агуэро, 58; 3:1 – Сане, 71; 4:1 – Б. Силва, 82.

    Болтон – Хаддерсфилд – 1:2 (0:0)

    Эксестер Сити – Вест Бромвич – 0:2 (0:2)

    Борнмут – Уиган – 2:2 (0:2)

    Вулверхэмптон – Суонси – 0:0

    Фулхэм – Саутгемптон – 0:1 (0:1)

    Ковентри – Сток Сити – 2:1 (1:0)

    Ньюкасл – Лутон – 3:1 (3:0)

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2018 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 20:48

      Поздравления МС. Крушим всех подряд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 6 января 2018, 20:40

      кто-бы сомневался

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11