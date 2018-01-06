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Ньюкасл - Лутон Таун

06.01.2018, Суббота, 18:00 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Кубок, 1/32 финала Ньюкасл - Лутон Таун
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