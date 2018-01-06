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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюкасл - Лутон Таун
Ньюкасл - Лутон Таун: обзор матча 06 января 2018
Ньюкасл
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Лутон Таун
30'
А. Перес
36'
А. Перес
39'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюкасл - Лутон Таун
Желтая карточка
А. Хэйден
67'
Желтая карточка
Д. Шелви
62'
Желтая карточка
П. Дамметт
59'
ГОЛ! 3:0!
Д. Шелви
Пас отдал
А. Перес
39'
ГОЛ! 2:0!
А. Перес
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ньюкасл - Лутон Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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