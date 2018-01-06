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Болтон - Хаддерсфилд Таун

06.01.2018, Суббота, 18:00 мск Болтон, стадион Рибок Англия. Кубок, 1/32 финала Болтон - Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
25 тур
2 января, суббота 18:00 Болтон 0:2 Хаддерсфилд Таун
8 тур
19 сентября, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 4:1 Болтон
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
24 тур
28 декабря, воскресенье 18:00 Хаддерсфилд Таун 2:1 Болтон
19 тур
29 ноября, суббота 18:00 Болтон 1:0 Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
40 тур
5 апреля, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 0:1 Болтон
18 тур
3 декабря, вторник 23:59 Болтон 0:1 Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
40 тур
2 апреля, вторник 23:00 Болтон 1:0 Хаддерсфилд Таун
21 тур
8 декабря, суббота 19:00 Хаддерсфилд Таун 2:2 Болтон
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