Болтон - Хаддерсфилд Таун

|25 тур
|2 января, суббота
|18:00
|Болтон
|0:2
|Хаддерсфилд Таун
|8 тур
|19 сентября, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|4:1
|Болтон
|25 тур
|2 января, суббота
|18:00
|Болтон
|0:2
|Хаддерсфилд Таун
|8 тур
|19 сентября, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|4:1
|Болтон
|24 тур
|28 декабря, воскресенье
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:1
|Болтон
|19 тур
|29 ноября, суббота
|18:00
|Болтон
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|40 тур
|5 апреля, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:1
|Болтон
|18 тур
|3 декабря, вторник
|23:59
|Болтон
|0:1
|Хаддерсфилд Таун
|40 тур
|2 апреля, вторник
|23:00
|Болтон
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|21 тур
|8 декабря, суббота
|19:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:2
|Болтон