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Расписание матчей
Англия. Кубок
Болтон - Хаддерсфилд Таун
Болтон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 06 января 2018
Болтон
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
64'
Дерик
51'
Р. ван Ла Парра
52'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болтон - Хаддерсфилд Таун
88'
Желтая карточка
Д. Коулмэн
ГОЛ! 1:2!
Дерик
Пас отдал
Ф. Мораиш
64'
Желтая карточка
С. Амеоби
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уильямс
51'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Ла Парра
40'
Желтая карточка
М. Хефеле
Желтая карточка
Д. Вела
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
Хаддерсфилд Таун
31
Роберт Грин
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
3-2-2-3
33
Ховард
31
Уитер
13
Дерик
5
Биверс
33
Робинсон
2
Литтл
22
Мораиш
16
Вела
18
Уилбрахам
10
Амеоби
19
Ле Фондре
4-3-3
1
Коулмэн
2
Смит
5
Конголо
2
Мэлони
44
Хефеле
19
Уильямс
10
Сабири
6
Хогг
11
Лолли
29
Депуатр
23
Куанер
Остались в запасе
Болтон
Хаддерсфилд Таун
13
Бэн Олнвик
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
31
Роберт Грин
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Болтон - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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Болтон
Хаддерсфилд Таун
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
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