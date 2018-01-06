Борнмут - Уиган Атлетик

|29 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|1:3
|Борнмут
|9 тур
|27 сентября, суббота
|18:00
|Борнмут
|2:0
|Уиган Атлетик
|29 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|1:3
|Борнмут
|9 тур
|27 сентября, суббота
|18:00
|Борнмут
|2:0
|Уиган Атлетик
|25 тур
|11 января, суббота
|19:00
|Уиган Атлетик
|3:0
|Борнмут
|3 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Борнмут
|1:0
|Уиган Атлетик
|3 раунд
повторный матч
|15 января, вторник
|23:45
|Борнмут
|0:1
|Уиган Атлетик
|3 раунд
|5 января, суббота
|19:00
|Уиган Атлетик
|1:1
|Борнмут