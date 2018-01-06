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Борнмут - Уиган Атлетик

06.01.2018, Суббота, 18:00 мск Борнмут, стадион Виталити Стэдиум Англия. Кубок, 1/32 финала Борнмут - Уиган Атлетик
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
29 тур
7 февраля, суббота 18:00 Уиган Атлетик 1:3 Борнмут
9 тур
27 сентября, суббота 18:00 Борнмут 2:0 Уиган Атлетик
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
25 тур
11 января, суббота 19:00 Уиган Атлетик 3:0 Борнмут
3 тур
17 августа, суббота 18:00 Борнмут 1:0 Уиган Атлетик
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
повторный матч		 15 января, вторник 23:45 Борнмут 0:1 Уиган Атлетик
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 19:00 Уиган Атлетик 1:1 Борнмут
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