Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Уиган Атлетик
Борнмут - Уиган Атлетик: обзор матча 06 января 2018
Борнмут
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
55'
Л. Муссе
90+2'
С. Кук
4'
У. Григг
29'
Э. Хиндман (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Уиган Атлетик
ГОЛ! 2:2!
С. Кук
Пас отдал
М. Пью
90'
+2
84'
Желтая карточка
М. Пауэр
ГОЛ! 1:2!
Л. Муссе
Пас отдал
Д. Айб
55'
Желтая карточка
А. Смит
43'
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Хиндман
4'
ГОЛ! 0:1!
У. Григг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
8
Макс Пауэр
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Уиган Атлетик
20
Матия Шаркич
ВР
16
Шон МакДональд
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
4-2-2-2
1
Боруц
14
Смит
27
Кук
15
Смит
15
Аке
16
Сурман
16
Хиндман
10
Фрейзер
11
Мэхони
11
Муссе
23
Афобе
2-3-1-1
28
Уолтон
14
Бирн
33
Берн
25
Пауэлл
8
Морси
8
Пауэр
24
Якобс
28
Григг
Остались в запасе
Борнмут
Уиган Атлетик
23
Адам Федеричи
ВР
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
20
Матия Шаркич
ВР
16
Шон МакДональд
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
16
Шон МакДональд
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Борнмут - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Уиган Атлетик
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+