Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бузова: «Промесу нравится моя песня? Не зря я болею за «Спартак»

Бузова: «Промесу нравится моя песня? Не зря я болею за «Спартак»

6 января 2018, 12:10
61

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала татуировку, которую посвятил ей поклонник.

На тату Бузова изображена в форме «Спартака». Бывшая супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова подчеркнула, что не зря является поклонницей красно-белых.

Напомним, ранее хавбек действующих чемпионов России Квинси Промес признался, что ему нравится песня «Мало половин» в исполнении Бузовой.

«Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно. Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно в интервью заявил, что «Мало половин» одна из его любимых песен. Не зря я болею за «Спартак». Все складывается.

Кстати, мне идет ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья – стать вожаком футбольного клуба, а там не далеко и до тренера сборной России. Главное успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года. А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, устроим сейчас с вами переворот в футболе России. Поверьте, а мотивировать я умею», – написала Бузова на своей странице в инстаграме под фото с татуировкой.

text

Публикация от text (@buzova86)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (61)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Михаил_Боярский
1515230089
ахахахахах поржал с утра! спс.))
Ответить
Боцман59rus
1515230337
меня скорее вырвет прошлогодними медалями, чем представлю это у.е.п.и.щ.е болеющей за спартак
Ответить
giluxa1963
1515231028
ну вот и определился мозговой уровень Спартака
Ответить
Axe111
1515232129
Какой клуб , такая и болельщица ахаха
Ответить
oyabun
1515232494
Это скорее Антиреклама нашему клубу..
Ответить
Tostao
1515240689
Певица?!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ответить
Чермындыр
1515241060
"У красно-белых идеальный музыкальный вкус" - сказала Бузова...Так свиней еще никто не опускал)))
Ответить
Приус
1515249711
Сначала Поклонская, теперь Бузова, что за эпидемия. Нужно стадион святой водой окропить.
Ответить
Сибирь за Спартак
1515250969
Ты нам мальчонку с толку не сбивай.
Ответить
OfaZavr
1515252990
да уж с черным пиаром у нас теперь порядок: Поклонская, Кафельников теперь еще и Бузова))
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
7
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
3
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
9
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
8
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+