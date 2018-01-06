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    Бузова: «Промесу нравится моя песня? Не зря я болею за «Спартак»

    Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала татуировку, которую посвятил ей поклонник.

    На тату Бузова изображена в форме «Спартака». Бывшая супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова подчеркнула, что не зря является поклонницей красно-белых.

    Напомним, ранее хавбек действующих чемпионов России Квинси Промес признался, что ему нравится песня «Мало половин» в исполнении Бузовой.

    «Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно. Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно в интервью заявил, что «Мало половин» одна из его любимых песен. Не зря я болею за «Спартак». Все складывается.

    Кстати, мне идет ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья – стать вожаком футбольного клуба, а там не далеко и до тренера сборной России. Главное успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года. А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, устроим сейчас с вами переворот в футболе России. Поверьте, а мотивировать я умею», – написала Бузова на своей странице в инстаграме под фото с татуировкой.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.01.2018 12:10
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    Комментарии61
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 января 2018, 07:33

      Да уж, шедевр а не песня, хотя кому-то действительно нравится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 января 2018, 14:21

      Что за балбаёд сделал такую тату?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 7 января 2018, 00:44

      Сколько Промес потерять от этой юбки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 6 января 2018, 22:10

      Быстро перекрасилась!
      А еще совсем недавно
      на матчах Локомотива
      видели с розой проводниц!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 6 января 2018, 20:20

      Смотрю, читаю - не могу понять...,
      Какого хрена, что за тема? - ***..ь!
      Прошу не путать - сайт футбольный "Бомбардир"!
      И Бузова, хоть в красном, хоть в зеленом - здесь лишний пассажир!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Rainbringer 6 января 2018, 20:03

      Тарасова тоже можете забирать, если что.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 6 января 2018, 19:10

      Бузова без пиара - как Гаскойн без перегара)))...да простит меня Пол Гаскойн!, классный футболист! Всем - здоровья!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > кеша_КБ 7 января 2018, 15:35

      Прикольная рифма.

      2
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      Рейтинг: +22

      Fahreddin Ismailow 6 января 2018, 18:59

      А ещё она объявляет, что в 2017-м году избавилась от одного балласта. Возникает вопрос: какого х.. она жила всё это время с этим балластом, ну если не дура, конечно). Не, то что Димон это балласт для целой команды не поспоришь

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 января 2018, 18:36

      да уж с черным пиаром у нас теперь порядок: Поклонская, Кафельников теперь еще и Бузова))

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 января 2018, 18:31

      даже недалекие понимают какой самый лучший клуб в России и хотят пиариться за его счет)

      4
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