Бузова: «Промесу нравится моя песня? Не зря я болею за «Спартак»

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала татуировку, которую посвятил ей поклонник.

На тату Бузова изображена в форме «Спартака». Бывшая супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова подчеркнула, что не зря является поклонницей красно-белых.

Напомним, ранее хавбек действующих чемпионов России Квинси Промес признался, что ему нравится песня «Мало половин» в исполнении Бузовой.

«Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно. Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно в интервью заявил, что «Мало половин» одна из его любимых песен. Не зря я болею за «Спартак». Все складывается.

Кстати, мне идет ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья – стать вожаком футбольного клуба, а там не далеко и до тренера сборной России. Главное успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года. А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, устроим сейчас с вами переворот в футболе России. Поверьте, а мотивировать я умею», – написала Бузова на своей странице в инстаграме под фото с татуировкой.