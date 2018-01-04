«Зенит» готов обменять Дзюбу и Жиркова на Смолова. Коутиньо будет презентован «Барселоной» в понедельник. Дайджест событий дня

«Шахтер» готов приобрести Коноплянку.

Кришито не захотел переходить в «Фенербахче».

«Арсенал» планирует купить Обамеянга на замену Санчесу.

Икарди или Вернер заменят Бензема в «Реале».

Вальдес объявил о завершении карьеры.

«Манчестер Юнайтед» переподписал контракты с четырьмя футболистами.

«Зенит» может обменять Дзюбу и Жиркова на Смолова.

«Зенит» находится на 11 месте в списке самых финансово стабильных клубов.

Мутко официально исключен из оргкомитета «Россия-2018».

Испанские СМИ сообщают, что «Барселона» презентует Коутиньо в понедельник.