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    «Зенит» готов обменять Дзюбу и Жиркова на Смолова. Коутиньо будет презентован «Барселоной» в понедельник. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 21:21
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 января 2018, 10:10

      В Зените Галицкого считают дубом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 5 января 2018, 04:00

      Неужели истортя с Коутиньо закончится!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -7

      didim.nau46540 5 января 2018, 02:14

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://krati.co/kachok

      -1
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      Рейтинг: +10

      vinyardrip > didim.nau46540 5 января 2018, 03:35

      Чел давай лупи поболе комментов)) И ссыли ставь))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 января 2018, 22:49

      Дзюбу - вернуть в Спартак!

      -1
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 4 января 2018, 22:37

      За то, что бы кто нибудь взял Дзюбу еще надо доплатить этому клубу!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      vinyardrip > Великий ЦСКА Москва 5 января 2018, 03:36

      Да нормальная такая 2-х метровая штука. Проще попасть, чем промазать)

      0
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 4 января 2018, 21:39

      В доплату к дзюбинье ...

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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 4 января 2018, 21:38

      За гнилое деревчишко надо пол-зинюта отдать ))))

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