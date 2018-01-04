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  • «Зенит» готов обменять Дзюбу и Жиркова на Смолова. Коутиньо будет презентован «Барселоной» в понедельник. Дайджест событий дня

«Зенит» готов обменять Дзюбу и Жиркова на Смолова. Коутиньо будет презентован «Барселоной» в понедельник. Дайджест событий дня

4 января 2018, 21:21
9

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Икарди или Вернер заменят Бензема в «Реале».

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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Нострадамус_Саша
1515091129
За гнилое деревчишко надо пол-зинюта отдать ))))
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Нострадамус_Саша
1515091161
В доплату к дзюбинье ...
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Великий ЦСКА Москва
1515094634
За то, что бы кто нибудь взял Дзюбу еще надо доплатить этому клубу!
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Par Mezan
1515095351
Дзюбу - вернуть в Спартак!
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didim.nau46540
1515107655
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://krati.co/kachok
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igormaddog
1515114018
Неужели истортя с Коутиньо закончится!
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bolela_16
1515136230
В Зените Галицкого считают дубом...
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