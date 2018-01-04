«Зенит» готов обменять Дзюбу и Жиркова на Смолова. Коутиньо будет презентован «Барселоной» в понедельник. Дайджест событий дня

«Шахтер» готов приобрести Коноплянку.
Кришито не захотел переходить в «Фенербахче».
«Арсенал» планирует купить Обамеянга на замену Санчесу.
Икарди или Вернер заменят Бензема в «Реале».
Вальдес объявил о завершении карьеры.
«Манчестер Юнайтед» переподписал контракты с четырьмя футболистами.
«Зенит» может обменять Дзюбу и Жиркова на Смолова.
«Зенит» находится на 11 месте в списке самых финансово стабильных клубов.
Мутко официально исключен из оргкомитета «Россия-2018».
Испанские СМИ сообщают, что «Барселона» презентует Коутиньо в понедельник.
Источник: Бомбардир.ру