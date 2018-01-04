«Манчестер Сити» возглавил рейтинг самых финансово стабильных клубов. «Зенит» — на 11 месте

Soccerex Football Finance 100 составил рейтинг самых финансово стабильных клубов. «Манчестер Сити» занял первое место. Он набрал 4,883 балла по финансово-футбольному индексу (FFI Score).

При вычислении этого показателя учитываются основные средства клуба (стадион, академия), спортивные активы, банковские счета и потенциальные инвестиции владельца. Из этой суммы вычитается чистый долг клуба.

Второе место занял «Арсенал» (4,599), третье — «ПСЖ» (4,128), четвертое — «Гуанчжоу Эвергранд» (3,423), пятое — «Тоттенхэм» (2,591).

11 место занимает российский клуб «Зенит» (1,756).