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    «Манчестер Сити» возглавил рейтинг самых финансово стабильных клубов. «Зенит» — на 11 месте

    Soccerex Football Finance 100 составил рейтинг самых финансово стабильных клубов. «Манчестер Сити» занял первое место. Он набрал 4,883 балла по финансово-футбольному индексу (FFI Score).

    При вычислении этого показателя учитываются основные средства клуба (стадион, академия), спортивные активы, банковские счета и потенциальные инвестиции владельца. Из этой суммы вычитается чистый долг клуба.

    Второе место занял «Арсенал» (4,599), третье — «ПСЖ» (4,128), четвертое — «Гуанчжоу Эвергранд» (3,423), пятое — «Тоттенхэм» (2,591).

    11 место занимает российский клуб «Зенит» (1,756).

    Источник: Soccerex.com

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    04.01.2018 20:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +239

      Михас007 4 января 2018, 22:29

      анжи на каком интересно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 4 января 2018, 22:11

      Не плохая компания....мне нравится))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 21:00

      рейтинга как ****..ть финансовый фп

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 января 2018, 21:00

      Что-то совсем занизили рейтинг Газпрома....

      0
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      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > a-rakhmatov 4 января 2018, 22:11

      При чём тут Газпром? Он лишь спонсор,рейтинг именно Зенита,у него самая большая прибыль как клуба.На одном только матче со Спартаком подняли 110 млн. Зенит самый популярный клуб страны,поэтому доходы идут отовсюду,включая телетрансляции и продажу атрибутики,все хотят смотреть на клуб Европейского уровня

      1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > GoldPlayFIFARus9 5 января 2018, 09:52

      Мальчик еще раз! ПРИБЫЛЬ и ДОХОД вещи абсолютно разные! Зина ни когда не была прибыльной, и хорошо себя чувствует за счет подачек газики ))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 января 2018, 20:48

      что за рейтинг, что считают?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > KARAT777 4 января 2018, 22:13

      Подсчитали скока бабок могут вложить шейхи, миллиардеры и гос.компании в пустышку )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > KARAT777 4 января 2018, 22:55

      Читай сразу после заголовка...

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