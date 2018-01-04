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    «Манчестер Юнайтед» продлил контракты с четырьмя игроками

    «Манчестер Юнайтед» продлил соглашения с полузащитниками Хуаном Матой, Андером Эррерой, Эшли Янгом и игроком обороны Дейли Блиндом. Об этом сообщило издание Telegraph.

    По условиям новых контрактов, игроки останутся в клубе как минимум до июня 2019 года.

    Ранее клуб продлил сотрудничество с защитником Люком Шоу.

    Источник отметил, что клуб не контактировал по вопросу нового контракта с хавбеком Маруаном Феллаини. «Бомбардир» писал об интересе к бельгийцу со стороны «ПСЖ», «Ромы» и «Галатасарая».

    После 22-х туров чемпионата Англии команда Жозе Моуринью занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.01.2018 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Фрэнсис 4 января 2018, 16:45

      Отлично.Но все равно совсем короткие контракты подписаны.

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