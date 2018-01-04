«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с четырьмя игроками

«Манчестер Юнайтед» продлил соглашения с полузащитниками Хуаном Матой, Андером Эррерой, Эшли Янгом и игроком обороны Дейли Блиндом. Об этом сообщило издание Telegraph.

По условиям новых контрактов, игроки останутся в клубе как минимум до июня 2019 года.

Ранее клуб продлил сотрудничество с защитником Люком Шоу.

Источник отметил, что клуб не контактировал по вопросу нового контракта с хавбеком Маруаном Феллаини. «Бомбардир» писал об интересе к бельгийцу со стороны «ПСЖ», «Ромы» и «Галатасарая».

После 22-х туров чемпионата Англии команда Жозе Моуринью занимает второе место в турнирной таблице.