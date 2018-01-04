Кришито отклонил предложение «Фенербахче» на 2 миллиона

Защитник «Зенита» Доменико Кришито ответил отказом на предложение «Фенербахче», сообщает Fanatik. Турецкий клуб предлагал зарплату итальянскому футболисту в размере 2 миллионов евро за сезон.

Источник сообщает, что переговоры между сторонами могут возобновиться. Для этого «Фенербахче» нужно поднять ставку до 3 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянец провел 20 матчей в составе «Зенита» в Премьер-лиге, забив три гола и отдав две результативные передачи.