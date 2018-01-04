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    Кришито отклонил предложение «Фенербахче» на 2 миллиона

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито ответил отказом на предложение «Фенербахче», сообщает Fanatik. Турецкий клуб предлагал зарплату итальянскому футболисту в размере 2 миллионов евро за сезон.

    Источник сообщает, что переговоры между сторонами могут возобновиться. Для этого «Фенербахче» нужно поднять ставку до 3 миллионов евро.

    В текущем сезоне итальянец провел 20 матчей в составе «Зенита» в Премьер-лиге, забив три гола и отдав две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 10:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 00:14

      С таких бабок, что даёт Зенит, трудно кого- то столкнуть

      0
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 4 января 2018, 15:24

      Молодца

      0
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      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 4 января 2018, 14:59

      Правильно сделал.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 14:51

      Пока есть Манчини , он никуда не уйдет . Хотя варианты точно ищет , но в Европе !

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > dok66 4 января 2018, 15:30

      согласен.

      0
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      Рейтинг: +125

      игрок68 4 января 2018, 14:34

      "такая корова нужна самому "

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 4 января 2018, 14:17

      Конечно жаль и он это понимает, и бахче не будут платить как в Зене...

      1
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      Рейтинг: +81

      Rimidal-v 4 января 2018, 13:38

      Жаль, если уйдет. Во первых, это системообразующий игрок. Очень важный для Зенита.
      И возникнут проблемы с левым флангом.
      Жирков уже не молод...

      2
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      Рейтинг: -14

      tghcoc30838 4 января 2018, 13:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

      -5
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      Рейтинг: +81

      Rimidal-v > tghcoc30838 4 января 2018, 13:41

      Хрень полная. Знаю, проходил. Как и вибротренажеры. А ты рекламой этой хрени занимаешься ❓

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 января 2018, 13:22

      Мало что то предложили, газик раза в 1,5 больше дает ))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 января 2018, 13:11

      Уйдёт в Рому или Интер.

      -1
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