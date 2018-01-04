Манолас: «Я был близок к переходу в «Зенит», но решил остаться в «Роме»

Защитник «Ромы» Костас Манолас рассказал о переговорах с «Зенитом» прошлым летом.

«Я получил предложение от «Зенита», и в итоге мы были близки к подписанию контракта. Но я все же решил остаться в Риме и не пожалел.

Сейчас я продлил контракт с клубом и обещаю делать максимум для команды. Хочу остаться здесь надолго», – сказал 26-летний грек.

Срок нового контракта Маноласа – 30 июня 2018 года.

В текущем сезоне он забил два гола в 17-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.