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    Манолас: «Я был близок к переходу в «Зенит», но решил остаться в «Роме»

    Защитник «Ромы» Костас Манолас рассказал о переговорах с «Зенитом» прошлым летом.

    «Я получил предложение от «Зенита», и в итоге мы были близки к подписанию контракта. Но я все же решил остаться в Риме и не пожалел.

    Сейчас я продлил контракт с клубом и обещаю делать максимум для команды. Хочу остаться здесь надолго», – сказал 26-летний грек.

    Срок нового контракта Маноласа – 30 июня 2018 года.

    В текущем сезоне он забил два гола в 17-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    04.01.2018 17:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 января 2018, 13:46

      В Роме уже денежки считали, а он их так кинул!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9733

      САДЫЧОК 4 января 2018, 21:46

      не нужен этот средний игрочОк !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > САДЫЧОК 4 января 2018, 23:13

      Конечно, прошлым летом-то чуть-ли не 2 состава топовых игроков набрали)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 20:05

      и правильно нытиков в зените и так хватает

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Жора Ипотека 4 января 2018, 20:03

      У него новый контракт до июня 2022 года,а не 2018

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 января 2018, 19:36

      И правильно сделал, сидельцев на трубе без тебя навалом.

      5
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 4 января 2018, 18:04

      Как результат вне лиго-чемпионской зоны... да ещё и с маленькой зарплатой, совсем труба...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +808

      dimmmka > BuenosArgentina 4 января 2018, 18:31

      Лучше на честно заработанном Жигули, чем на ворованном мерсе)))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > BuenosArgentina 4 января 2018, 18:52

      Результат будет когда перейдет в топ клуб, а не закончил карьеру с мешком бабок )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > dimmmka 4 января 2018, 20:12

      На ворованном ? Почему ? У кого кто и что украл..??? Пытаюсь разобраться в мыслях в твоей головушке: ...тин украл у народа богатства и передал ---> азпрому , а азпром украденные богатства передал -----> З ениту, а З енит украденные богатства в виде зарлплаты Маноласу--- > То есть Манолас получая зарплату за игру был бы вором и все кто играет в Зе ните воры ?????? А если часть зарплаты от других спонсоров , которых у Зенита около 50-и, от УЕФА МИЛЛИОНЫ ЗАПЛАЧЕНЫ КЛУБУ, я понял всё равно вор..., а Барселона спонсируемая арабскими шэйхами тоже одно ворьё, у них ведь деньги от продажи нефти не профсоюзы поди спонсируют

      4
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      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > ufos73 4 января 2018, 20:14

      то есть Месси, Рональду, Салах, Агуеро бесплатно играют, и их цель не деньги а топ клуб, наивный ты

      3
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > dimmmka 4 января 2018, 20:31

      Что творится в ваших головах? Кто вам втемяшивает всю эту хрень? Навальновская интернет газета "Правда"?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > BuenosArgentina 4 января 2018, 20:51

      Боюсь, что это для "dimmmka" слишком сложная логическая цепочка)

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > BuenosArgentina 4 января 2018, 22:09

      В том то и дело что они ИГРАЮТ, и вполне заслуженно, если можно так сказать про ЗП футболистов, зарабатывают свои бабки )))

      1
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      Рейтинг: +808

      dimmmka > BarStep 4 января 2018, 22:34

      Хрена вы запарились!!! Не принимайте так близко к сердцу то что пишут)))

      0
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      Рейтинг: +808

      dimmmka > BuenosArgentina 4 января 2018, 22:41

      А насчёт твоих мыслей...как результат чего вне лч зоны??? Причём тут лч? Почему зп маленькая??? Ты её знаешь?

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      Рейтинг: +643

      Symbol > BuenosArgentina 4 января 2018, 23:18

      Я не претендую, конечно, но тебя так почитать, так Зенит клуб с самоокупаемостью, а то и доходностью))) А логотип Газпрома, для того, чтоб Газпром поддержать. Так сказать мегаизвестный бренд Зенит рекламирует недокомпанию Газпром))) Ну не смешно ли?
      P.S. Читай внимательно, я про воров и пр. ни слова не говорю и даже не присоединяюсь)

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