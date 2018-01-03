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Гинер не собирается продавать ЦСКА

3 января 2018, 10:42
19

Президент ЦСКА Евгений Гинер поставил точку в слухах, согласно которым он ищет покупателя на клуб. Он назвал всю эту информацию полным бредом.

Напомним, Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года.

– В последние пару месяцев возобновились слухи о том, что вы продаете ЦСКА. Называются конкретные участники сделки, цифры.

– У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред.

А если говорить о финансовом состоянии, вернемся к уровню нашей аналитики. Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате «Кто больше купит». Я в такой чемпионат идти не хочу.

Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но во-первых, есть финансовый fair play, который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать – это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей.

Купить лишь бы купить? Да у меня молодые хорошие ребята растут, которые для той же сборной пригодятся. На скамейку посадить? Чтобы у Виктора Гончаренко на ней сидели не 16 игроков, а 23? Зачем?

– И все-таки насчет возможной продажи клуба. Можете в чем-то заверить болельщиков?

– Я не продаю клуб, совершенно точно.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (19)
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insider_retro
1514965667
Рациональный и прагматичный подход!... А если посмотреть, как в этом сезоне команда без дорогих приобретений, но с молодыми игроками вытягивает сезон, то подход выглядит ещё и оправданным!.. Здорово сказал!.. И ведь дела ведёт в соответствии со сказанным!!..
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Killer_King
1514966653
Середняк так середняк, Игнашевич до 60 гонять будет
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Сильвербой
1514967195
Пыль в глаза пускает!
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Супермачо
1514967818
Хороший менеджер, достоин уважения.
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ufos73
1514968100
Да ты хоть кого нить купи, стыдно же пенсионеры одни ))) Наверно не "я не продаю", а "ни кто купить не хочет, за те бабки, что я хочу" )))
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VIPded
1514970256
Весна покажет, кто прав. Удачи ЦСКА!!!
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Путник 13
1514971431
Слова достойные уважения...посмотрим что будет с делами ..частные банки крупные рушатся ..а тут футбольная команда которая создаёт только убыток ..
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OOOVVV.
1514973736
Хорошая новость!
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Aleksandr_1986_Spb_
1514976545
1)Ну объективно, 16 игроков мало чтобы играть во всех турнирах 2) До этого ведь покупал игроков и не за маленькие деньги. Думаю с финансами у него всё-таки не так хорошо.
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ALEX ML
1514979880
Мог бы и прикупить хоть одного напа хорошего. Уже давно пора
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