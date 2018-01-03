Гинер не собирается продавать ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер поставил точку в слухах, согласно которым он ищет покупателя на клуб. Он назвал всю эту информацию полным бредом.

Напомним, Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года.

– В последние пару месяцев возобновились слухи о том, что вы продаете ЦСКА. Называются конкретные участники сделки, цифры.

– У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред.

А если говорить о финансовом состоянии, вернемся к уровню нашей аналитики. Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате «Кто больше купит». Я в такой чемпионат идти не хочу.

Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но во-первых, есть финансовый fair play, который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать – это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей.

Купить лишь бы купить? Да у меня молодые хорошие ребята растут, которые для той же сборной пригодятся. На скамейку посадить? Чтобы у Виктора Гончаренко на ней сидели не 16 игроков, а 23? Зачем?

– И все-таки насчет возможной продажи клуба. Можете в чем-то заверить болельщиков?

– Я не продаю клуб, совершенно точно.