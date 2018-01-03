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    Гинер не собирается продавать ЦСКА

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поставил точку в слухах, согласно которым он ищет покупателя на клуб. Он назвал всю эту информацию полным бредом.

    Напомним, Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года.

    – В последние пару месяцев возобновились слухи о том, что вы продаете ЦСКА. Называются конкретные участники сделки, цифры.

    – У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред.

    А если говорить о финансовом состоянии, вернемся к уровню нашей аналитики. Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате «Кто больше купит». Я в такой чемпионат идти не хочу.

    Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но во-первых, есть финансовый fair play, который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать – это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей.

    Купить лишь бы купить? Да у меня молодые хорошие ребята растут, которые для той же сборной пригодятся. На скамейку посадить? Чтобы у Виктора Гончаренко на ней сидели не 16 игроков, а 23? Зачем?

    – И все-таки насчет возможной продажи клуба. Можете в чем-то заверить болельщиков?

    – Я не продаю клуб, совершенно точно.

    Источник: ТАСС

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    03.01.2018 10:42
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +51

      raptor62 3 января 2018, 22:51

      еврейчик лукавит только за сколько он продаст березовый хлам
      по большому счету команды то нет, защита убойная,нападающих нет
      одна полузащита,сколько же туда надо вбухать бабла и кто это захочет делать.

      0
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 3 января 2018, 17:30

      Гинер, собака на сене, денег нет только мучает команду, болельщиков. Скоро играть будет некем, берут всякую бесплатную шваль.

      0
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      Рейтинг: +1310

      Taps 3 января 2018, 17:20

      Брехня ... перед продажей.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 января 2018, 15:54

      Гинер не трынди и не жопничай!!! Купи нападающего и не абы кого, а хорошего!!!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 января 2018, 15:17

      Давно купил бы российского нападающего. Но лимит говорит "теперь слабые российские игроки будут стоить и получать столько, сколько отличные иностранцы". Ну а отличные иностранцы вряд ли к нам поедут. Есть более интересные и перспективные чемпионаты. В общем, проблем полно. И они совсем не решаются. Просто катастрофа.

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 3 января 2018, 14:44

      Мог бы и прикупить хоть одного напа хорошего. Уже давно пора

      2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 3 января 2018, 13:49

      1)Ну объективно, 16 игроков мало чтобы играть во всех турнирах
      2) До этого ведь покупал игроков и не за маленькие деньги.
      Думаю с финансами у него всё-таки не так хорошо.

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 3 января 2018, 13:18

      Правильно!

      0
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 3 января 2018, 13:02

      Хорошая новость!

      0
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 3 января 2018, 12:57

      Гинер поставил точку, не собирается продавать

      1
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