Футболист «Престона» выиграл миллион в новогоднюю лотерею

Защитник «Престон Норт Энд» Кевин О’Коннор стал победителем новогодней лотереи, проводимой в Ирландии. 22-летнему игроку на Новый год его дядя подарил лотерейный билет, о котором футболист забыл из-за подготовки к игре с «Мидлсбро» (2:3).

«Я отправил билет своей маме, так как не надеялся на победу. К тому же, у меня был матч с «Мидлсбро», поэтому я даже забыл об этом подарке», – рассказал О’Коннор AFP.

Мать Кевина сверила цифры и выяснила, что именно этот билет является выигрышным – футболист выиграл джек-пот. Сумма же выигрыша составила около 1 миллиона евро.