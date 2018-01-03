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    Футболист «Престона» выиграл миллион в новогоднюю лотерею

    Защитник «Престон Норт Энд» Кевин О’Коннор стал победителем новогодней лотереи, проводимой в Ирландии. 22-летнему игроку на Новый год его дядя подарил лотерейный билет, о котором футболист забыл из-за подготовки к игре с «Мидлсбро» (2:3).

    «Я отправил билет своей маме, так как не надеялся на победу. К тому же, у меня был матч с «Мидлсбро», поэтому я даже забыл об этом подарке», – рассказал О’Коннор AFP.

    Мать Кевина сверила цифры и выяснила, что именно этот билет является выигрышным – футболист выиграл джек-пот. Сумма же выигрыша составила около 1 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 09:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 января 2018, 13:59

      Классно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 января 2018, 11:45

      Пролетев мимо Подольска, удача посетила Ирландию!...)) А я так ждал, надеялся и верил...))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 января 2018, 10:31

      Прёт тому кому прёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 января 2018, 10:23

      Счастливый Новый год!!!

      1
      Ответить
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