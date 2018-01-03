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    Сарри: «У нас всегда были проблемы в матчах с «Аталантой»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри считает, что его команде не хватило агрессивности, которую надо было показывать на протяжении всего кубкового матча с «Аталантой».

    «У нас всегда были проблемы в матчах с «Аталантой», даже когда мы играем в полную силу. Это неудобная для нас и сильная команда в физическом плане.

    Сам матч получился ровным. В первом тайме мы показывали хороший футбол. А вот после перерыва игрока витали в облаках, мне такое не нравится.

    Учитывая как обычно складываются матчи с этим соперником, нужно быть агрессивными на протяжении всех 90 минут, иначе будут проблемы», – сказал Сарри после финального свистка.

    Матч 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» – «Аталанта» завершился со счетом 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 06:06
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