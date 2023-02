Пресс-служба лондонского «Арсенала» выбрала лучший гол ушедшего года. Его автором стал Оливье Жиру, который забил один из мячей в ворота «Кристал Пэлас» (2:0).

A year ago today: @_OlivierGiroud_ scores the best goal of 2017



pic.twitter.com/fLSZlipcOQ