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    Куман: «Футбол Гвардиолы фантастический, и он приносит успех»

    Бывший главный тренер «Эвертона» Рональд Куман считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола смог привить своей команде яркий футбол, который приносит результат.

    «Позже будут говорить, что Гвардиола добился успеха в «Манчестер Сити» благодаря средствам клуба. Но эти же средства были доступны и нескольким другим специалистам за последние годы в Премьер-лиге. И ни один из них не смог показать такой же яркий футбол, как Пеп.

    Все знают тренеров, которые выигрывали трофеи, но не смогли полюбиться болельщикам. Футбол Гвардиолы фантастический, и он приносит успех. То, что делает Пеп – это самый сложный способ добиться успеха в футболе.

    Говорят также, что он скопировал игру «Барселоны», но этот стиль футбола в гораздо большей степени ДНК самого Гвардиолы», – считает Куман.

    Напомним, что после 21 тура «Манчестер Сити» идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ, опережая «Челси» на 14 очков.

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.01.2018 15:04
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