Глушаков, Ребров и Ещенко поздравили болельщиков с Новым годом

Футболисты «Спартака» Денис Глушаков, Артем Ребров и Андрей Ещенко поздравили болельщиков с Новым годом.

«Дорогие болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем вам крепкого здоровья, удачи, любви и всего хорошего», — сказал Глушаков.

«Прошедший год принес нам много побед, кубков, медалей. Желаю всем нам, чтобы в следующем году мы подняли еще не один кубок над своей головой», — сказал Ребров.

«С Новым годом вас!» — сказал Ещенко.