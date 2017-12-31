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  • Глушаков, Ребров и Ещенко поздравили болельщиков с Новым годом

Глушаков, Ребров и Ещенко поздравили болельщиков с Новым годом

31 декабря 2017, 13:47
12

Футболисты «Спартака» Денис Глушаков, Артем Ребров и Андрей Ещенко поздравили болельщиков с Новым годом.

«Дорогие болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем вам крепкого здоровья, удачи, любви и всего хорошего», — сказал Глушаков.

«Прошедший год принес нам много побед, кубков, медалей. Желаю всем нам, чтобы в следующем году мы подняли еще не один кубок над своей головой», — сказал Ребров.

«С Новым годом вас!» — сказал Ещенко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1514718625
КРАСНО-БЕЛЫЙ НАВСЕГДА ! С НОВЫМ ЧЕМПИОНСКИМ ГОДОМ!
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Сильвербой
1514718825
Спасибо ребята! Порадуйте нас в 2018 году!
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swot1205
1514719022
Красавцы и Вас с настуцпающим
Ответить
a_who
1514719128
Спасибо ! С Наступающим !
Ответить
Спартач_навсегда
1514719679
Всех с наступающими праздниками!!!
Ответить
vodomut
1514720603
лучшее поздравление-хорошая игра!
Ответить
Eddyson
1514724732
Реброву и семье счастья и удачи. Глушакову и Ещенко футбольного долголетия и феерической игры еще сезонов на пять, как минимум. Всех КББ с наступающим Новым годом! Карьерного роста, материального благополучия и радости от частых побед любимой команды!
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zigbert
1514726733
Спасибо за поздравления а мы всегда поддержим свою любимую команду.Всех болельщиков Спартака с наступающим Новым годом.Удачи всем и здоровья!!!
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swot1205
1514726902
ВСЕХ СПАРТАЧЕЙ С НАСТУПАЮЩИМ.... ВПЕРЕД СПАРТАК;)
Ответить
OfaZavr
1514738964
Спасибо за поздравления! От себя желаю здоровья всем, пусть все мечты сбываются и всего самого самого! Ну а любимый клуб чтобы приносил много радости и трофеев, показывал классный футбол!
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