Чеферин: «УЕФА находится в первых рядах борьбы с допингом и организацией договорных матчей»

Президент УЕФА Александер Чеферин подвел итоги 2017 года. В частности, он высказался на тему допинга, расизма и договорных матчей в футболе.

«Мы продолжаем работу и находимся в первых рядах борьбы с такими негативными явлениями, как допинг и организация договорных матчей. Последнее – недуг, который затрагивает саму душу футбола и который необходимо полностью искоренить. Мы также не потерпим тех, кто пятнает наш спорт расизмом или проявлениями дискриминации.

Наша новая кампания #EqualGame послужила прекрасным инструментом распространения таких ценностей, как многообразие и инклюзивность. Каждый имеет право играть в футбол, кем бы он ни был, откуда бы он ни был, как бы он ни играл.

Привлечение в футбол большего числа женщин и девушек также получило в этом году новый импульс, который обеспечил запуск кампании Together #WePlayStrong (Вместе #МыИграемСильнее). У женского футбола высокий потенциал, и надо стремиться изменить его восприятие.

Футбол должен и впредь использовать свою силу и популярность, чтобы помогать обществу, и в 2017 году социальное сердце УЕФА билось так сильно, как никогда прежде», — заявил Чеферин.