Милнер — о Салахе: «У меня нет слов, чтобы описать его»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1).

«Любой команде непросто на «Энфилде», но «Лестер» хорошо оборонялся и оказал давление на нас, забив быстрый гол. Мы должны были раскрыться, и правильно сыграть.

Салах? Он продолжает забивать, и у меня нет слов, чтобы описать его. Важно, что мы продолжаем поддерживать его. Главное, не давить на него слишком сильно», — сказал Милнер.

«Ливерпуль» с 41 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице.