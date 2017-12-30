Агент Пьяцы, которым интересуется «Зенит», сообщил, что у игрока есть два варианта продолжения карьеры

Агент Марко Налетич, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцы, сообщил, что хорват зимой может отправится в аренду, поскольку ему важна игровая практика накануне чемпионата мира-2018. При этом он подчеркнул, что полноценный трансфер даже не рассматривается туринским клубом.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего игрока заинтересован «Зенит».

«Со мной связывались из Англии, Германии, Италии, Франции, но дальше разговоров дело не пошло, так как «Ювентус» не будет даже рассматривать предложения по продаже Пьяцы. Мы понимаем, что в туринском клубе ему будет сложно получить игровое время. Будем решать как можно скорее, как нам быть дальше.

Имеются два варианта: четырeхмесячная аренда или остаться в «Ювентусе». Вариант с окончательным уходом Пьяцы из «старой синьоры» исключен, но ему необходимо игровое время перед началом чемпионата мира», – приводит слова Налетича 24sata.hr.

В нынешнем сезоне Пьяца не провел ни одного матча, так как лишь недавно вернулся в строй после тяжелой травмы, полученной в марте этого года.