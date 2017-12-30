Виллаш-Боаш – об участии в «Дакаре»: «Любовь к автоспорту мне привил дядя»

Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал свое решение выступить в 2018 году в престижной многодневке «Дакар-2018». По словам специалиста, любовью к автоспорту он обязан своему дяде.

«Гонки – это у нас семейное. Мой дядя – двукратный участник «Дакара». Поэтому у меня и возникла страсть к автоспорту.

Я вернусь в футбол, но пока хочу попробовать себя в том, что мне по вкусу. Моя карьера – это моя карьера. Я все еще желаю чего-то достичь в футболе. В моих планах – возвращение в Европу. Решение приму, изучив вараинты», – сказал Виллаш-Боаш.

Напомним, последним местом работы тренера был «Шанхай СИПГ», который он покинул в конце ноября.