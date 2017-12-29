Покеттино назвал Кейна бесценным игроком

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что нападающий Гарри Кейн является бесценным игроком для команды.

Отметим, что по уровню доходов 24-летний англичанин занимает 35-е место среди игроков АПЛ. Лондонский клуб готов поднять зарплату футболиста в четыре раза.

«Я думаю, что Гарри не имеет цены. Мы хотим сохранить его в команде. Он бесценен.

Мы можем говорить о многих вещах, но это беседа ради беседы, потому что его реальную цену определить невозможно», – сказал Покеттино.

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