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Погба зарабатывает больше всех в АПЛ, Кейн – на 35 месте

29 декабря 2017, 09:17
12

В британской прессе появился список самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги (без учета всевозможных бонусов). На первой строчке в этом списке расположился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, зарабатывающий 290 тысяч фунтов в неделю.

За ним следуют нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку (250 тысяч) и три игрока, получающих по 220 тысяч – Серхио Агуэро, Яя Туре (оба – «Манчестер Сити») и Златан Ибрагимович («МЮ»).

Стоит отметить, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который является лучшим бомбардиром лиги на данный момент, располагается на 35-м месте с окладом 110 тысяч фунтов в неделю.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Тоттенхэм Агуэро Серхио Туре Яя Ибрагимович Златан Лукаку Ромелу Кейн Гарри Погба Поль
Комментарии (12)
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Тони Монтана Б
1514529357
Мда... Был бы еще толк от этих игроков. Я про МЮ.
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la verdad
1514529545
Беднота британская :) Куда вам до Кокорина!
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Татарин за ЦСКА
1514529659
А если добавить игроков из РФПЛ и сравнить этих англичан,то Погба с трудом в 20-ку попадёт
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insider_retro
1514532007
Это ещё один показатель дисбаланса между контрактными выплатами и работой, произведённой по контракту!.. Чаще деньги заплачены просто за фамилию!!..))
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bset
1514533372
И ведь не требует улучшить контракт. Просто пашет и зарабатывает себе имя. Это пример для всех сегодняшних футболистов. Я не удивлюсь, если даже в самом Тоттенхэме есть игроки, которые получают больше. Но его это особо не волнует. Так держать!
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CSKA471
1514533487
путем простейшей манипуляции с калькулятором получаем зарплату Погба за 2017 год в сумме: 1 040 203 071 наших деревянных!!!!!!!!!!!! миллиард в год КАРЛ!!!!!ГРЕБАННЫЙ МИЛЛИИАРДДДДДДДДДДД
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mig28
1514534966
Один забивает пачками, а другой петухов на голове выстригает) Тот самый случай, когда воспитанник тащит родную команду, здорово будет если всю карьеру отыграет за один клуб.
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ArReal
1514536985
Погба и Лукаку только против ЦСКА играть могут))
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gigs84
1514542510
Погба в целом играет хорошо, много полезных действий совершает (передачи, отборы и т. д.). Но за такую зарплату он должен играть не просто хорошо, а супер-пупер хорошо (как сказал бы Зохан - офигенски). Этого к сожалению пока не происходит. А Лукаку тоже хорош, просто сейчас у него небольшой спад. Кейну большой респект.
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