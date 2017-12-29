Погба зарабатывает больше всех в АПЛ, Кейн – на 35 месте

В британской прессе появился список самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги (без учета всевозможных бонусов). На первой строчке в этом списке расположился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, зарабатывающий 290 тысяч фунтов в неделю.

За ним следуют нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку (250 тысяч) и три игрока, получающих по 220 тысяч – Серхио Агуэро, Яя Туре (оба – «Манчестер Сити») и Златан Ибрагимович («МЮ»).

Стоит отметить, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который является лучшим бомбардиром лиги на данный момент, располагается на 35-м месте с окладом 110 тысяч фунтов в неделю.