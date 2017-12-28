«Тоттенхэм» готов четвертый раз поднять зарплату Кейну, чтобы удержать его от перехода в «Реал»

В «Тоттенхэме» рассчитывают сохранить своего нападающего Гарри Кейна. По окончании текущего сезона ему будет предложен обновленный контракт.

Лондонцы готовы пойти на серьезное увеличение зарплаты 24-летнего футболиста. Сделано это будет для того, чтобы удержать его от перехода в «Реал». Стоит отметить, что это повышение оклада может стать для Кейна четвертым в «Тоттенхэме» с 2014 года.

Сейчас форвард зарабатывает 110 тысяч фунтов в неделю. Этот показатель является самым высоким в команде.