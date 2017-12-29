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  • Мбаппе: «Я больше не восхищаюсь Роналду. Хочу победить на «Бернабеу»

Мбаппе: «Я больше не восхищаюсь Роналду. Хочу победить на «Бернабеу»

29 декабря 2017, 13:10
12

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился отношением к форварду «Реала» Криштиану Роналду.

«Роналду – герой моего детства. Встретиться с ним в Вальдебебас (район в Мадриде, где находятся тренировочные базы «сливочных» – прим. «Бомбардира») было невероятно.

Раньше я им восхищался, но теперь это закончилось. Нас ждет встреча на «Бернабеу», которую я хочу выиграть.

Разумеется, у Роналду можно многому научиться. Человек, пять раз выигравший «Золотой мяч», способен дать немало.

Он отличный игрок, но в нашей команде такие тоже есть. Думаю, Неймар находится на одном уровне с Криштиану», – сказал 19-летний француз.

В 23-х матчах нынешнего сезона Мбаппе забил 12 мячей. На его счету 11 голевых передач.

Напомним, парижский и мадридский клубы встретятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчу пройдут 14-го февраля и 6-го марта.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Португалия Франция Мбаппе Килиан
Комментарии (12)
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insider_retro
1514542600
Человеку свойственно менять жизненные и спортивные ориентиры!.. Главное, не менять принципы и держать порох сухим!..
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Platon Faustov
1514543373
Я нейтрален по отношению к любому футболисту. Но сравнивать Неймара с Роналду не верно. Роналду прошел долгий и сложный путь, где в каждой команде нужно было доказывать свой уровень. У Неймара же резкий старт, но судя по поведению, до 30 лет форму свою растеряет.
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Сильвербой
1514544737
Роналду это легенда, человек выигравший уйму как личных так и командных призов! Неймару никогда не затмить его рекорды и достижения!
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raritet
1514545314
так устроен мир-сегодня для тебя кто-то кумир, а завтра ты растаптываешь его в грязи вместе с толпой....Человеку не дано понять, что он только что-то пытается доказать , а Роналду уже давно и всем доказал. А это , как говорят в Одессе, две большие разницы.
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DOCTOR PENALTY
1514546680
Нормальная позиция. Хорошо, что без понтов, без гадостей в адрес Роналду. Очевидно: Мбаппе прогрессирует, понимает куда надо двигаться.
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Ronko
1514551504
Обычно после таких слов Роналду еще больше заводится и отвечает голами)). Посмотрим что будет в этот раз
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O-Z
1514554347
Че то карлик тоже заговаривается по стопам неймара пойдёт. Он еще не доказал ничего
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1514555082
Роналду просто популярный игрок а так он не тянет до уровня Неймара,Месси.
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OfaZavr
1514560536
ну посмотрим на поле кто круче окажется и кто в итоге одержит верх.
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vi742sx
1514664489
Мбаппе молод и усердно трудиться, это заметно по играм, я думаю у него всё получиться.........
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