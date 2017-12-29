Мбаппе: «Я больше не восхищаюсь Роналду. Хочу победить на «Бернабеу»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился отношением к форварду «Реала» Криштиану Роналду.

«Роналду – герой моего детства. Встретиться с ним в Вальдебебас (район в Мадриде, где находятся тренировочные базы «сливочных» – прим. «Бомбардира») было невероятно.

Раньше я им восхищался, но теперь это закончилось. Нас ждет встреча на «Бернабеу», которую я хочу выиграть.

Разумеется, у Роналду можно многому научиться. Человек, пять раз выигравший «Золотой мяч», способен дать немало.

Он отличный игрок, но в нашей команде такие тоже есть. Думаю, Неймар находится на одном уровне с Криштиану», – сказал 19-летний француз.

В 23-х матчах нынешнего сезона Мбаппе забил 12 мячей. На его счету 11 голевых передач.

Напомним, парижский и мадридский клубы встретятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчу пройдут 14-го февраля и 6-го марта.