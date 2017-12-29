Газзаев: «Пора уже нашим клубам не участвовать в евротурнирах, а побеждать»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что все четыре российских клуба могут побороться за победу в Лиге Европы в текущем сезоне. Напомним, что в плей-офф турнира пробились «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».

«Абсолютно откровенно говорю: все наши четыре клуба могут ставить задачу самого высокого уровня в Лиге Европы: дойти до финала, как минимум – до полуфинала. И ЦСКА, и «Спартак», и «Локомотив», и особенно «Зенит» в этом розыгрыше Еврокубка играют достаточно успешно.

Если «Зенит» использует весь свой потенциал в Лиге Европы, я говорю сейчас про легионеров, то способен выиграть турнир. В целом считаю, что каждая наша команда должна ставить перед собой самую большую задачу в этом розыгрыше Лиги Европы.

Пора уже нашим клубам не участвовать, а побеждать», – считает Газзаев.