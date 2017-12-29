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  • Газзаев: «Пора уже нашим клубам не участвовать в евротурнирах, а побеждать»

Газзаев: «Пора уже нашим клубам не участвовать в евротурнирах, а побеждать»

29 декабря 2017, 10:00
9

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что все четыре российских клуба могут побороться за победу в Лиге Европы в текущем сезоне. Напомним, что в плей-офф турнира пробились «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».

«Абсолютно откровенно говорю: все наши четыре клуба могут ставить задачу самого высокого уровня в Лиге Европы: дойти до финала, как минимум – до полуфинала. И ЦСКА, и «Спартак», и «Локомотив», и особенно «Зенит» в этом розыгрыше Еврокубка играют достаточно успешно.

Если «Зенит» использует весь свой потенциал в Лиге Европы, я говорю сейчас про легионеров, то способен выиграть турнир. В целом считаю, что каждая наша команда должна ставить перед собой самую большую задачу в этом розыгрыше Лиги Европы.

Пора уже нашим клубам не участвовать, а побеждать», – считает Газзаев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы ЦСКА Зенит Локомотив Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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Pro100Kid
1514531726
Валере надо показать пример молодежи) Возглавить ЦСКА вновь и выиграть ЛЕ. А говорить все горазды)
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vladimir-7
1514533095
Прав Газзаев, пора, пора.
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oyabun
1514533166
Для того чтобы что то выиграть, надо иметь тех с кем выиграть. А вот тут то и проблемка у всех наших клубов, кроме Зенита. Своих звезд крайне мало, а хороших западных купить не на что. Так что можно конечно, шашки наголо, и с воплями "Мы всех победим!!" в бой, да только шашка супротив пули не прокатит..
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bset
1514534005
Подумать только... На момент окончания сезона пройдет уже 10 лет с последней победы. А казалось бы, что эти победы были совсем недавно и должны стать регулярными... Но тут пришла "революция" в виде лимита и уровень наших футболистов сошел на нет. Ведь если мы будем играть только со своими, то только среди своих мы и сможем быть лучшими. Нужна конкуренция с топовыми футболистами.
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insider_retro
1514534198
Пора уже депутатам не балаболить и призывать, а делать полезное и отвечать за свои язык и поступки!... А по участию наших клубов в ЛЕ и так очевидно, что при удачном раскладе и серьёзной нацеленности, кто-то сможет зайти далеко!.. А там - чем чёрт не шутит - взять кубок!... Другое дело, что у клубов не менее серьёзные цели во внутреннем чемпе... Ну, тут уж, кто какие приоритеты расставит! Удачи всем!!..
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Dimon013
1514537418
Удачи нашим весной в Лиге Европы!!! Всех с наступающим)
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OfaZavr
1514538499
может насчет Зенита,Спартака и Локо можно согласиться что хотя бы до полуфинала ЛЕ должны доходить но не ЦСКА пока не будут качественные приобретения и не окрепнет молодежь.
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Хакасия
1514555650
Пора, пора
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