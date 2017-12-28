Червиченко видит проблемы «Спартака» в слабой защите

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал главную проблему состава столичного клуба. По его словам – это оборонительная линия.

«Конечно, самая проблемная зона «Спартака» – это защита. Но усилить эту линию крайне проблемно. Судя по разговорам, лимит на легионеров будет ужесточен, а значит, нужно искать россиян.

Сейчас я не вижу отечественных защитников, способных усилить красно-белых. Тот же Георгий Джикия – это исключение. Никто не ожидал, что он так себя проявит.

С другой стороны, у всех оппонентов «Спартака» также есть проблемы с защитой, поэтому даже нынешнего состава может хватить для того, чтобы побороться за высокие места в РФПЛ.

Что касается Промеса, если есть хорошие предложения, то их надо принимать. Иначе есть риск «передержать» его. Как показывает опыт, ни к чему хорошему это не приводит», – считает Червиченко.