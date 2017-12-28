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Червиченко видит проблемы «Спартака» в слабой защите

28 декабря 2017, 08:31
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал главную проблему состава столичного клуба. По его словам – это оборонительная линия.

«Конечно, самая проблемная зона «Спартака» – это защита. Но усилить эту линию крайне проблемно. Судя по разговорам, лимит на легионеров будет ужесточен, а значит, нужно искать россиян.

Сейчас я не вижу отечественных защитников, способных усилить красно-белых. Тот же Георгий Джикия – это исключение. Никто не ожидал, что он так себя проявит.

С другой стороны, у всех оппонентов «Спартака» также есть проблемы с защитой, поэтому даже нынешнего состава может хватить для того, чтобы побороться за высокие места в РФПЛ.

Что касается Промеса, если есть хорошие предложения, то их надо принимать. Иначе есть риск «передержать» его. Как показывает опыт, ни к чему хорошему это не приводит», – считает Червиченко.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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shpilman
1514441751
Видимо Промеса и у нас не плохо кормят, в сборную вызывают ему достаточно, а там и Депай наверное рассказал типа сиди там где тебе комфортно, где тебя любят и ценят, а то в АПЛ на лавке всю карьеру просидишь)
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VVM1964
1514445512
" Свежая и очень оригинальная " мысль , ( если , это его мысль - ? , а то может " списал " откуда ) . )))
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OfaZavr
1514446159
ах вот значит в чем проблема Спартака а мы то все время думали да что ж такое а он взял и глаза всем открыл))
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frizom
1514446175
Червиченко такой же "эксперт" как и Мостовой. Что вижу то и говорю. Я с ужасом представляю что было бы не купи Федун у него клуб.
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oyabun
1514446510
На сайте Спартака в качестве возможного усиления в оборону с российским паспортом называют фамилии Рауша из "Кельна" и Эльмира Набиуллина из Рубина. По Раушу, было бы очень неплохо, он очень приятные впечатления по себе оставил в выступлениях за сборную. А вот насчет Эльмира, не знаю.. Способен ли усилить ?
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Сибирь за Спартак
1514455277
Нужно подтягивать Кутепова и присмотреться к Беляеву.
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Полная Канистра
1514457215
опять он лезет со своими советами ну да конечно все там в клубе такие тупые и не знают своих проблем а жиродяй всё за бесплатно резюме дает
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Ахимас Вельде
1514458646
Спасибо Червю, все растолковал, надеюсь, Каррера теперь знает, что делать.
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DOCTOR PENALTY
1514461927
Индивидуально у Спартака очень хорошие защитники, но результат слабый. В чём проблема? Со стороны не видно, непонятно. Только Каррера знает почему сбавил Бокетти, почти утух Кутепов. За счёт чего воспрянул Таски. Потенциал у них неплохой. Что- то здесь не так.
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Спартач_навсегда
1514474816
медицина России видит проблему Андрея Червиченко в заболевании головного мозга.Пациент отличается резкими выпадами нездорового характера с ярко выраженным недоброжелательным,а чаще всего неадекватным отношением к бывшему клубу.Помощь требуется давно,но как-то не особо это помогает...Просьба не обращать внимание на данного индивидуума .При обнаружении данного персонажа -не беспокоится ,он сам успокоится и уйдет
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