Вида мог получить самый большой контракт в истории киевского «Динамо»

Бывший защитник киевского «Динамо» Домагой Вида отказался от продления контракта с клубом, по которому он мог стать самым высокооплачиваемым игроком в истории украинского клуба.

«Я его уговаривал, все время убеждал остаться в Киеве. Это было бы для него самым лучшим вариантом. Его здесь уважают, мог бы в «Динамо» и закончить карьеру.

Кроме меня, у него есть мама, папа, жена… У них, наверное, свое мнение. Я же ему привел аргумент, что от добра добра не ищут. Он в Киеве как дома, не было смысла менять обстановку и все начинать с нуля.

Суркис сделал все возможное, чтобы Вида остался. Предложил самый большой контракт в истории «Динамо», любое место в структуре клуба после окончания карьеры», – рассказал тренер-селекционер киевского «Динамо» Берислав Станоевич «Команде №1».

28-летний Вида на правах свободного агента перешел в «Бешикташ». В новой команде он будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.