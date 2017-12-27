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  • Романцев: «В России пройдет ЧМ. И в преддверии такого знакового события нашим футболом руководит призрак»

Романцев: «В России пройдет ЧМ. И в преддверии такого знакового события нашим футболом руководит призрак»

27 декабря 2017, 17:38
28

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев выразил свое отношение к ситуации, при которой формально действующий президент РФС Виталий Мутко приостанавливает свою деятельность на посту.

«Получается, нашим футболом руководит призрак. И это в преддверии чемпионата мира! Турнира, который пройдет в России впервые в истории!

Уж на моем-то веку другого такого праздника сто процентов не будет... И в подобный знаковый момент российским футболом управляет призрак...» – сказал Романцев.

Напомним, что обязанности президента РФС будет исполнять Александр Алаев.

Мутко больше не президент РФС? Давайте разбираться

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Романцев Олег
Комментарии (28)
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Colchoneros
1514385683
ХА ХА ХА
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Ruryu
1514385814
Да не только футболом-всем спортом управляют призраки. Т.к.за косяки никто не отвечает((((
Ответить
insider_retro
1514386398
Авторитетно разобрал ситуацию!! Опыт!..
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серега кашин
1514386668
лучше призрак чем дебил
Ответить
la verdad
1514388451
В такой знаковый момент у нас всей страной руководит Моль :)
Ответить
OfaZavr
1514390495
лучше уж призрак но нормальный чем человек но.... ))
Ответить
Garrincha58
1514394477
а что удивляться у нас все делается через ж...пу!!!
Ответить
a-rakhmatov
1514395234
Мутко почувствовал что паленым запахло, выборы на носу и ВВП придется коррумпированных друзей потеснить с теплых мест, хотя после выборов он опять появится, как геморрой в заднице российского футбола...
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kykyi
1514395387
У нас страной руководят гоблины. и ничего, 86% счастливы!
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Mihei888
1514411920
Иваныча НА пост главного В РФПЛ!!!!
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