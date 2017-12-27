Романцев: «В России пройдет ЧМ. И в преддверии такого знакового события нашим футболом руководит призрак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев выразил свое отношение к ситуации, при которой формально действующий президент РФС Виталий Мутко приостанавливает свою деятельность на посту.

«Получается, нашим футболом руководит призрак. И это в преддверии чемпионата мира! Турнира, который пройдет в России впервые в истории!

Уж на моем-то веку другого такого праздника сто процентов не будет... И в подобный знаковый момент российским футболом управляет призрак...» – сказал Романцев.

Напомним, что обязанности президента РФС будет исполнять Александр Алаев.

Мутко больше не президент РФС? Давайте разбираться