Промес: «Каррера? Терпеливый, верующий и властный»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Массимо Каррерой.

– Как Массимо Каррера повлиял на вас?

– Он отличный тренер и очень помог мне в моем развитии. Тренировать такой клуб, как «Спартак», – это большая ответственность. Лучше всего о нем говорит тот факт, что он сделал нас чемпионами. Если ты становишься чемпионом, значит, ты особенный. У него есть потенциал быть топ-тренером в Европе, а нам нужно продолжать усердно работать.

– Три главных слова, в которых весь Каррера?

– Терпеливый. Верующий. Он всегда верит в нас, в своих игроков, и поддерживает. Властный.

Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты