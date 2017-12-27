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Промес: «Каррера? Терпеливый, верующий и властный»

27 декабря 2017, 16:35
7

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Массимо Каррерой.

– Как Массимо Каррера повлиял на вас?

– Он отличный тренер и очень помог мне в моем развитии. Тренировать такой клуб, как «Спартак», – это большая ответственность. Лучше всего о нем говорит тот факт, что он сделал нас чемпионами. Если ты становишься чемпионом, значит, ты особенный. У него есть потенциал быть топ-тренером в Европе, а нам нужно продолжать усердно работать.

– Три главных слова, в которых весь Каррера?

– Терпеливый. Верующий. Он всегда верит в нас, в своих игроков, и поддерживает. Властный.

Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (7)
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shinnik
1514381899
В.В.Терпеливый.. Не, не знаю.
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insider_retro
1514382867
Так терпите и веруйте!...
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oyabun
1514383175
То что терпеливый это очень верно сказано. Потому что терпеть таких обалдуев и откровенных сачков, какие имеются в Спартаке не каждый тренер сможет )))
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OfaZavr
1514389805
Им конечно виднее но я не думаю что он властный, вот терпеливый, верующий это да и наверно интеллигентный и честный.
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DOCTOR PENALTY
1514396721
А ещё Массимо запредельно настроен на результат. Это далеко не каждому дано.
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ramos6548
1514404762
Массимо просто агонь! Вот и весь секрет
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