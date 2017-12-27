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  • Червиченко: «В РФПЛ перерыв между турами – почти четыре месяца. И чемпионат проходит через жопу»

Червиченко: «В РФПЛ перерыв между турами – почти четыре месяца. И чемпионат проходит через жопу»

27 декабря 2017, 16:17
45

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал систему проведения матчей в чемпионате России.

Напомним, следующий, 21-й, тур РФПЛ пройдет в марте.

«Помню, перевернули чемпионат с весны на осень, теперь у нас перерыв между турами – почти четыре месяца. И чемпионат проходит через жопу. Раньше сезон длился очень хорошо: начинался весной, проходил весь календарный год, и чемпион определялся осенью. А сейчас… Ну кому стало лучше? Кто-нибудь сделал анализ? Кто-нибудь доказал, что новая система лучше, чем раньше?

У нас 20 туров, потом пауза на четыре месяца, потом еще 10 туров, а перед следующим чемпионатом пауза чуть ли не меньше месяца. Это бред, на мой взгляд. Многие кричали, что нужно повторять, как обезьяны, как на Западе делается. Так у них там в декабре «+15», вот они играют по системе «осень-весна». Летом у них жара, «+40», играть невозможно, поэтому они летом и не играют. Мы-то зачем лезем по льду играть, только чтобы вписываться в их сроки?» – сказал Червиченко.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Червиченко Андрей
Комментарии (45)
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Юрэс
1514382020
Ну в чём он не прав! ?!?!?!? Кто подскажет ------ какие плюсы в переходе на осень? ?? Жду.
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insider_retro
1514382609
"... проходит через жопу..." - как-то не вдохновенно... Кстати, Андрей Владимирович прав в том, что, действительно, ситуация с переходом не анализировалась, исследования не проводились... А так как сногсшибательных результатов не достигнуто, то и хвалебных речей не от кого не слышно... Перешли и перешли... "Лошадка идёт поперёк борозды, И ей до п...ы и всем до п...ы..."
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nik_59
1514383203
Червиченко прав на все 100%.
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la verdad
1514384731
Что ж ты такой смелый, а имя "героя-реформатора" боишься назвать? Напоминаю: "отец" этого проекта господин ФУРСЕНКО (нынешний президент Зенита).
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Serjoga
1514385592
В этом согласны многие (из болельщиков)!
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vladimir-7
1514387623
А Червиченко прав.
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swot1205
1514387702
правильно сказал. Тут с ним согласен
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Бриг
1514388217
Летом все болелы на дачах квасят, стадионы пустые. Проходили.
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OfaZavr
1514389554
вот здесь пожалуй соглашусь с ним, дело говорит хотя это на него и непохоже)
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LERDAV.
1514393895
LERDAV, Это из за без грамотности руководства РФПЛ. Чемпионат в России должен проходить с 10 Марта по 10 ноября без перерыва между 1 и 2 кругом из 18 команд,Трансфер только в меж сезонье. Тур в один день всех команд, игратъ 3 раза в неделю, ПО окончанию сезона 3 последних места меняются на 3 первых ФНЛ. Март Ноябрь по 3 игры Апр,Июн по 4 игры,Май,Июл,Авг,Сент,по 5 игр. Команды участ ЛЧ и ЛЕ играют в дни УЕФА для них тур смещаеться в резер как и кубок
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