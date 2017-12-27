Червиченко: «В РФПЛ перерыв между турами – почти четыре месяца. И чемпионат проходит через жопу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал систему проведения матчей в чемпионате России.

Напомним, следующий, 21-й, тур РФПЛ пройдет в марте.

«Помню, перевернули чемпионат с весны на осень, теперь у нас перерыв между турами – почти четыре месяца. И чемпионат проходит через жопу. Раньше сезон длился очень хорошо: начинался весной, проходил весь календарный год, и чемпион определялся осенью. А сейчас… Ну кому стало лучше? Кто-нибудь сделал анализ? Кто-нибудь доказал, что новая система лучше, чем раньше?

У нас 20 туров, потом пауза на четыре месяца, потом еще 10 туров, а перед следующим чемпионатом пауза чуть ли не меньше месяца. Это бред, на мой взгляд. Многие кричали, что нужно повторять, как обезьяны, как на Западе делается. Так у них там в декабре «+15», вот они играют по системе «осень-весна». Летом у них жара, «+40», играть невозможно, поэтому они летом и не играют. Мы-то зачем лезем по льду играть, только чтобы вписываться в их сроки?» – сказал Червиченко.