Новый президент «Торпедо» верит, что клуб выйдет в ФНЛ

Новый президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о своих задачах в московском клубе.

Напомним, что на посту президента «автозаводцев» Еленцева сменила Александра Тукманова. На данный момент команда выступает в ПФЛ.

«С завтрашнего дня я вступаю в должность президента «Торпедо». Моя первая задача – разобраться со всеми финансовыми сложностями, которые есть у клуба, завершить полноценный аудит. «Торпедо» как футбольный клуб, клуб с великой историей, должно развиваться. Команда должна укрепляться и усиливаться по позициям. Движение вперед – это важно. Что касается турнирной таблицы, то еще месяц назад о выходе в ФНЛ нельзя было даже и подумать. Но последние новости о клубе «Арарат» уже позволяют думать о повышении в классе. Теперь это не выглядит нереализуемой задачей. Конечно, нужно оценивать текущее состояние клуба и команды, поэтому пока рано говорить о конце сезона. Кроме того, очень много зависит от тренерского штаба и игроков. Перед «Торпедо» стоит одна задача – побеждать в каждом матче. Так будет всегда. Мы будем решать вопросы по мере их поступлений, а пока могу заверить, что акционеры клуба будут максимально способствовать развитию «Торпедо».

Болельщиков волнует домашний стадион. «Торпедо» будет играть на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Единственное, что может вызвать паузу, — реконструкция арены. Зато реконструированный современный стадион для клуба с лихвой восполнит неудобства. В любом случае мы идем навстречу болельщикам «Торпедо» и будем прилагать все усилия, чтобы они были довольны клубом и командой», — сказала Еленцева.

У «Торпедо» сменился президент. Почему это важно?