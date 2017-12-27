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Новый президент «Торпедо» верит, что клуб выйдет в ФНЛ

27 декабря 2017, 12:40
6

Новый президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о своих задачах в московском клубе.

Напомним, что на посту президента «автозаводцев» Еленцева сменила Александра Тукманова. На данный момент команда выступает в ПФЛ.

«С завтрашнего дня я вступаю в должность президента «Торпедо». Моя первая задача – разобраться со всеми финансовыми сложностями, которые есть у клуба, завершить полноценный аудит. «Торпедо» как футбольный клуб, клуб с великой историей, должно развиваться. Команда должна укрепляться и усиливаться по позициям. Движение вперед – это важно. Что касается турнирной таблицы, то еще месяц назад о выходе в ФНЛ нельзя было даже и подумать. Но последние новости о клубе «Арарат» уже позволяют думать о повышении в классе. Теперь это не выглядит нереализуемой задачей. Конечно, нужно оценивать текущее состояние клуба и команды, поэтому пока рано говорить о конце сезона. Кроме того, очень много зависит от тренерского штаба и игроков. Перед «Торпедо» стоит одна задача – побеждать в каждом матче. Так будет всегда. Мы будем решать вопросы по мере их поступлений, а пока могу заверить, что акционеры клуба будут максимально способствовать развитию «Торпедо».

Болельщиков волнует домашний стадион. «Торпедо» будет играть на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Единственное, что может вызвать паузу, — реконструкция арены. Зато реконструированный современный стадион для клуба с лихвой восполнит неудобства. В любом случае мы идем навстречу болельщикам «Торпедо» и будем прилагать все усилия, чтобы они были довольны клубом и командой», — сказала Еленцева.

У «Торпедо» сменился президент. Почему это важно?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Центр Россия. ФНЛ Торпедо
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1514378157
Всё время всплывает в памяти: " Кто болеет за Торпедо, тот рождён был от соседа, а сосед тот не дурак, он болеет за Спартак." В общем Торпедо вперёд в ФНЛ! Спартак вперёд к медалям!
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nik_59
1514383763
Удачи!
Ответить
OfaZavr
1514387543
Желаю клубу с такой историей встать с колен и восстановить былую славу!
Ответить
TOR777
1515738516
Торпедо вперёд в ФНЛ и РФПЛ!!!
Ответить
Рубик Докоян
1527968054
Будем надеяться, что великий клуб "Торпедо" возродят и он сможет подняться в ФНЛ, а потом в РФПЛ. А президент клуба Еленцева не будет второй мадам Смородской...
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sochi-2013
1531907800
Нужен ли вообще клуб с такими "болельщиками"? Или отметите от себя эту шелупонь, или закройтесь. Нечего позорить имя славного клуба!
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