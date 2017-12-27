Компани хочет продолжить победную серию «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани рассчитывает в сегодняшнем матче 20-го тура АПЛ против «Ньюкасла» продлить победную серию своей команды, которая на данный момент составляет 17 матчей. Такой показатель уже установил рекорд Англии.

«Мы должны продолжать двигаться вперед. Набрав такой ход, нам некогда думать о прошедших играх, мы сосредоточены только на предстоящих матчах.

Мы отпраздновали Рождество с хорошим настроением. Теперь нам предстоит повторить наш успех в матче с «Ньюкаслом».

Успокоение? В команде много опытных игроков, каждый может что-то сказать, чтобы этого не случилось. Мы говорим об этом, и тренер тоже. Но в конечном счете все мы разделяем это ощущение, которое создает серия, и не хотим, чтобы оно уходило.

Даже 12 очков отрыва от «Манчестер Юнайтед» не позволяют нам говорить о чемпионстве. Слишком рано делать какие-то выводы. Мы не фокусируемся на положении дел в лиге или чем-то другом, мы думаем о том, как выигрывать матчи и показывать хорошую игру», – сказал Компани.

Матч 20-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 27 декабря, в 22:45 по московскому времени.