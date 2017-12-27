Игнатьев: «Будет интересно понаблюдать за возвращением Карпина в Премьер-лигу»

Известный российский тренер Борис Игнатьев считает, что импульсивность и харизма Валерия Карпина пригодятся «Ростову» во второй половине чемпионата России.

«Возможно, импульсивность и харизма Валерия Карпина – то, чего не хватает нынешнему «Ростову». Он еще относительно молодой тренер, но при этом за его плечами уже немалый опыт. А свой класс Карпин доказывал еще в период работы в «Спартаке». Будет очень интересно понаблюдать за его возвращением в Премьер-лигу», – сказал Игнатьев.

Напомним, контракт Карпина с клубом рассчитан на 2,5 года.