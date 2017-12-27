Селюк: «В России принято говорить только об удачных сделках. Неудачи не обсуждаются»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, как российские клубы ведут дела на трансферном рынке.

— Я сотрудничал с «Кубанью», пока президент клуба Мкртчан не решил меня обманывать. Конкретно говорю: Озбилиза взяли за 1 миллион в «Аяксе». Через год продали за 9 миллионов в «Спартак». Написали, что за 2 миллиона, остальное – в сумочке, кэшем. Ласину Траоре я привел за 4,5 миллиона. Продали за 18,5 через год. Дальше привел Каборе за 500 тысяч. Хотя его записали за 1,5 миллиона, не знаю, почему. Ушел в «Краснодар» за 5 миллионов.

– Некисло.

– Три футболиста заработали клубу около 26-27 миллионов. Это называется работа спортивного директора. Если вы мне скажете, что Евменов кого-то привел, а его цена увеличилась, то я скажу, что он молодец. Но цена там не только ни у кого не увеличивается, а только уменьшается. Покупают за 50 миллионов, продают за 40 миллионов и гордятся, как Митрофанов то ли с Халком, то ли с Витселем. Но заработка-то нет. А это ж плохо. В России принято говорить только об удачных сделках. Неудачи не обсуждаются.

– Так это стандартный подход. Так не только в футболе.

– Это ненормально. Геркус, президент «Локомотива», сказал, что дал свободному игроку Медведеву 3 миллиона евро за подписание контракта. А Медведев говорит, что получил максимум сотку. Я вам скажу, положа руку на сердце: в Европе за такое бы посадили. Там даже президент «Баварии» Хенесс сел в тюрьму. Президент – не хозяин клуба. Деньги дает не он, а РЖД. Им спасибо.