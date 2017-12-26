Тукманов оставил пост президента «Торпедо»

Состоялось собрание акционеров московского «Торпедо», на котором был выбран новый состав совета директоров клуба. В него не вошел нынешний президент клуба Александр Тукманов.

Новым директором «Торпедо» станет Елена Еленцева, которая до этого управляла спорткомплексом имени Эдуарда Стрельцова. Об этом решении будет объявлено сегодня на первом заседании нового совета директоров клуба.

В сентябре 75,51% акций «Торпедо» приобрел концерн «Россиум». Новым собственником клуба стал «МКБ-капитал», основная часть акций которого принадлежит «Россиуму». Также концерн является собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, где «Торпедо» в сезоне-2017/18 провело два домашних матча.

В текущем сезоне «Торпедо» выступает в ПФЛ в зоне Центр. Сейчас «автозаводцы» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арарата» на 16 очков.