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Тукманов оставил пост президента «Торпедо»

26 декабря 2017, 10:09
6

Состоялось собрание акционеров московского «Торпедо», на котором был выбран новый состав совета директоров клуба. В него не вошел нынешний президент клуба Александр Тукманов.

Новым директором «Торпедо» станет Елена Еленцева, которая до этого управляла спорткомплексом имени Эдуарда Стрельцова. Об этом решении будет объявлено сегодня на первом заседании нового совета директоров клуба.

В сентябре 75,51% акций «Торпедо» приобрел концерн «Россиум». Новым собственником клуба стал «МКБ-капитал», основная часть акций которого принадлежит «Россиуму». Также концерн является собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, где «Торпедо» в сезоне-2017/18 провело два домашних матча.

В текущем сезоне «Торпедо» выступает в ПФЛ в зоне Центр. Сейчас «автозаводцы» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арарата» на 16 очков.

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Тукманов Александр
Комментарии (6)
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bset
1514275692
Болельщики Торпедо сегодня нажрутся в хлам.
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I_R_O_N_M_A_N
1514277530
Ну что болел Торпедо можно поздравить?)
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серега кашин
1514279711
сбылась давняя мечта болельщиков торпедо, может сейчас клуб начнет развиваться, а не падать
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Александр52
1514282898
Печальная история. Нам ещё раз всем показали, что Коллектив команды ничто. В длительной гонке за вывеску "Торпедо" победил имущественный комплекс стадиона, для тех, кто не понимает, победили деньги, а люди проиграли. Жаль Александра Вячеславовича Тукманова, он боролся за сохранение команды, он старый коренной торпедовец, а пришла к власти некая дама, директриса поля, трибун и футбольных ворот. Эта история опять никого не научит и бабло по прежнему будет править балом. А на месте "Торпедо" можно было создать по настоящему народную команду, организованную и управляемую по типу "Барселоны".
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vladimir-7
1523953537
Торпедо, должно возвратиться в ФНЛ , а затем в РФПЛ. Когда-то была отличная команда.
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