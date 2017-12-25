Орлов хочет видеть в «Зените» российского тренера

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов признался, что хотел бы видеть в «Зените» главного тренера «Уфы» Сергея Семака.

Ранее Орлов заявил, что Семак может возглавить «Краснодар».

«Я бы все-таки мечтал, чтобы в «Зенит» пришел российский тренер. Надеюсь, дождусь этого. Сейчас нехорошо: пусть Роберто Манчини отработает контракт, выиграет чемпионат страны, Лигу Европы, все это пройдет замечательно. Но когда-то все-таки прийти... Более того, есть способные ребята из наших петербуржских, зенитовских недр.

Семак все-таки прошел основную школу как помощник тренера в «Зените». Он и стал тренером в команде, когда ушел Спаллетти. Они с Радимовым возглавили клуб на два матча. Первая игра с ЦСКА 0:1 (Миланов там забил необыкновенный гол), а затем они выиграли 2:1 в Дортмунде при 80 тысячах зрителей, – заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».