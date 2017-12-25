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Орлов хочет видеть в «Зените» российского тренера

25 декабря 2017, 23:45
13

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов признался, что хотел бы видеть в «Зените» главного тренера «Уфы» Сергея Семака.

Ранее Орлов заявил, что Семак может возглавить «Краснодар».

«Я бы все-таки мечтал, чтобы в «Зенит» пришел российский тренер. Надеюсь, дождусь этого. Сейчас нехорошо: пусть Роберто Манчини отработает контракт, выиграет чемпионат страны, Лигу Европы, все это пройдет замечательно. Но когда-то все-таки прийти... Более того, есть способные ребята из наших петербуржских, зенитовских недр.

Семак все-таки прошел основную школу как помощник тренера в «Зените». Он и стал тренером в команде, когда ушел Спаллетти. Они с Радимовым возглавили клуб на два матча. Первая игра с ЦСКА 0:1 (Миланов там забил необыкновенный гол), а затем они выиграли 2:1 в Дортмунде при 80 тысячах зрителей, – заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1514238759
Ходят слухи, Геннадий Сергеевич, что на наёме иностранцев в Питере кто-то сильно зарабатывает. А вы как думаете? Возвращению Семака это не помешает?
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Дети лимита
1514245876
Такое предчувствие,что скоро мы будем только вспоминать об этих временах.После напрягов америкосов,фифа введет что нибудь паршивое против нас и тогда мечта Орлова сбудется.Да и лимит не понадобится.И тогда какую работу и заботу будут изображать деятели РФС?
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Aleksandr_1986_Spb_
1514254940
Дортмунд они обыграли уже тогда не мотивированный, после первой игры в Питере. Справедливости ради.
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kykyi
1514264295
А Орлов не хочет поездить на российской машине, по пользоваться российским компом и телефоном. Или пи-ть одно, для себя родного российское не годиться.
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Диктор
1514265579
Оооо как птица запел то.
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woyser
1514272946
А, мы хотели бы видеть среди комментаторов Озеровых и Майоровых!
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Garrincha58
1514273312
а затем они выиграли 2:1 в Дортмунде,господин Орлов одну игру и я бы выиграл или сам Орлов
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baden69
1514277297
Редкий случай, когда согласен с ГСО. Хотелось бы, чтобы именно Семак возглавил Зенит в ближайшие год-два и возглавил надолго.
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Zenmaster
1514277463
Можно и своего тренера -- только кто будет рисковать ?
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