Бубнов: «У Кучука получилось в «Ростове». Почему не должно получиться у Карпина?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о приходе Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

Контракт российского специалиста с донским клубом рассчитан на 2,5 года.

«У «Ростова» неплохой состав. Еще должны вернуться травмированные. Карпину предоставляется неплохой шанс проявить себя. У команды, конечно, тяжелый календарь. Предстоит на сборах очень тяжелая работа, чтобы успешно пройти стартовые матчи после зимнего перерыва.

Карпину нужно было находить работу и желательно в РФПЛ. Да и «Ростов» берет большую ответственность, пригласив его. Но если у Кучука получилось, то почему не должно получиться у Карпина», – сказал Бубнов.