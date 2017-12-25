«Шеффилд Уэнсдей» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Шахтера» Фонсеки

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может продолжить карьеру в Чемпионшипе.

Сообщается, что на 44-летнего специалиста претендует «Шеффилд Уэнсдей».

По информации британских СМИ, представители «сов» уже общались с португальцем, который, в свою очередь, не выразил заинтересованности в работе с командой. На днях «Шеффилд Уэнсдэй» покинул теперь уже экс-главный тренер Карлуш Карвальял.

После 23-х туров «Шеффилд Уэнсдей» располагается на 15-й сточке в турнирной таблице Чемпионшипа.