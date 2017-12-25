Феллаини отказался продлевать контракт с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини отказался продлевать новое соглашение с манкунианцами. Футболиста не устроили условия, которые были предложены клубом. Он принял решение покинуть Манчестер.

Теперь Феллаини сможет с января будущего года вести переговоры с заинтересованными клубами. Известно, что у него есть предложение одного из клубов китайской Суперлиги.

За «МЮ» бельгиец выступает с 2013 года, когда он перешел из «Эвертона». В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл в девяти матчах АПЛ, забив в них три гола.