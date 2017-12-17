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    «Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ и Испании

    Московский «Спартак» определился с местом проведения зимних учебно-тренировочных сборов. Красно-белые будут работать сначала в ОАЭ, а затем в Испании. Из отпуска игроки выйдут 8 января.

    «8 января наша команда пройдет медицинское обследование, а 9-го отправится на первый сбор в Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае красно-белые будут работать до 22 января и проведут две контрольные встречи. Они запланированы на 18 и 22 января.

    С 25 января по 7 февраля спартаковцы проведут тренировки в испанской Марбелье. На втором сборе будут сыграны три контрольных матча — 31 января, 3 и 7 февраля», – говорится в релизе клуба.

    Первый после отпуска матч россияне проведут 15 февраля против испанского «Атлетика».

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.12.2017 19:41
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1513529380
    За работу, парни!
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    VVM1964
    1513531184
    Хорошо им отпраздновать Новый год , но не переборщить , как с празднованием чемпионства и вперед к " новым трудовым свершениям " ( победам ) !!!
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    OfaZavr
    1513581467
    желаю хорошо отдохнуть а потом очень качественно поработать и быть готовыми в весне на 100%!
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    ologreds
    1694991714
    numo529488
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