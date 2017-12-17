«Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ и Испании

Московский «Спартак» определился с местом проведения зимних учебно-тренировочных сборов. Красно-белые будут работать сначала в ОАЭ, а затем в Испании. Из отпуска игроки выйдут 8 января.

«8 января наша команда пройдет медицинское обследование, а 9-го отправится на первый сбор в Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае красно-белые будут работать до 22 января и проведут две контрольные встречи. Они запланированы на 18 и 22 января.

С 25 января по 7 февраля спартаковцы проведут тренировки в испанской Марбелье. На втором сборе будут сыграны три контрольных матча — 31 января, 3 и 7 февраля», – говорится в релизе клуба.

Первый после отпуска матч россияне проведут 15 февраля против испанского «Атлетика».