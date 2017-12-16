Пике: «Неймар очень хотел выиграть «Золотой мяч», поэтому справедливо, что он перешел в «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказал мнение относительно перехода нападающего Неймара в «ПСЖ» из каталонского клуба минувшим летом. Футболист сборной Испании подчеркнул, что понимает такое решение бразильца.

«Вы пытаетесь сделать все возможное для своего клуба, а также создаете в команде просто отношения и дружеские связи. У нас с Неймаром были действительно очень крепкие отношения, хотя его уход и сильно повредил «Барселоне».

Как друг я мог понять его решение переехать в Париж. Я старался быть честным с ним, несмотря ни на что. Как болельщику «Барселоны» мне было больно. Я понимаю, что некоторые фанаты команды, возможно, были разочарованы его уходом, но очень сложно найти игрока, который выступал бы за один клуб в течение всей карьеры.

Я знаю, что Неймар очень хотел выиграть «Золотой мяч», поэтому, считаю, справедливо, что он перешел в «ПСЖ». Там он станет главным игроком», – сказал Пике.