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    • Пике: «Неймар очень хотел выиграть «Золотой мяч», поэтому справедливо, что он перешел в «ПСЖ»

    Пике: «Неймар очень хотел выиграть «Золотой мяч», поэтому справедливо, что он перешел в «ПСЖ»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказал мнение относительно перехода нападающего Неймара в «ПСЖ» из каталонского клуба минувшим летом. Футболист сборной Испании подчеркнул, что понимает такое решение бразильца.

    «Вы пытаетесь сделать все возможное для своего клуба, а также создаете в команде просто отношения и дружеские связи. У нас с Неймаром были действительно очень крепкие отношения, хотя его уход и сильно повредил «Барселоне».

    Как друг я мог понять его решение переехать в Париж. Я старался быть честным с ним, несмотря ни на что. Как болельщику «Барселоны» мне было больно. Я понимаю, что некоторые фанаты команды, возможно, были разочарованы его уходом, но очень сложно найти игрока, который выступал бы за один клуб в течение всей карьеры.

    Я знаю, что Неймар очень хотел выиграть «Золотой мяч», поэтому, считаю, справедливо, что он перешел в «ПСЖ». Там он станет главным игроком», – сказал Пике.

    Источник: AS

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    16.12.2017 13:30
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    insider_retro
    1513421354
    Справедливое решение или нет - покажет время!.. Пока ситуация не в пользу Неймара, много шума из ничего...
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    dinar7777dinar
    1513422500
    но теперь если реал их чпокнет то он скорее побежит в реал чтобы так сказать снова побороться за золотой мяч ! масло масляное !!
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    Scuderia Ferrari F1
    1513422745
    Да не светит ему ЗМ в ПСЖ
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    ologreds
    1694991721
    numo529355
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