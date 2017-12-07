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    Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов-2017/18

    Матчами 6-го тура завершилась групповая стадия 63-го розыгрыша Лиги чемпионов. Известны все участники раунда плей-офф.

    Группа А: «Манчестер Юнайтед», «Базель»

    Группа B: «ПСЖ», «Бавария»

    Группа C: «Рома», «Челси»

    Группа D: «Барселона», «Ювентус»

    Группа E: «Ливерпуль», «Севилья»

    Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтер»

    Группа G: «Бешикташ», «Порту»

    Группа H: «Тоттенхэм», «Реал»

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что групповой этап стал самым результативным в истории турнира.

    Пять английскийх клубов в плей-офф – это новый рекорд Лиги чемпионов.

    Встречи плей-офф начнутся в феврале 2018 года. Решающий матч пройдет 26-го мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2017 01:54
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    Комментарии (10)
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    falanor
    1512601453
    Шахтер молодцы!
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    Павел Буре
    1512602603
    пусть нашим клубам будет стыдно, в украине война 3 года идет, а этот клуб вышел дальше из группы с МС и наполи!! а что наши??? а наши как всегда в ЛЕ!!! Слава богу там шахтера не будет, он бы нашим накидал не слабо. вот такая вот горькая правда, за то мы особенные и крым наш а толку??? Су ка как же мне обидно что наши клубы ставят себе цель выходить в ЛЕ через ЛЧ! да очков больше наберем, но лю бой полуперспективный бразилец выберет шахтер, а не ЦСКа или спартак, а мы будем оптом средненьких аргентинцев скупать за народное бабло. Вот так и живем. Мы вроде сильнее хохлов везде если смотреть телевизор, а на деле у них шахтер вышел из очень сложной группы, а мы, ну мы как всегда в ж.пе!!!
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    Loxxam
    1512603145
    Когда жеребьевка?
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    paracetamol
    1512605055
    Кому надо, те прошли.
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    kykyi
    1512612450
    Финал в Киеве, Шахтер- МЮ? Буду болеть за МЮ!
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    ГераХэвиЛОКО
    1512621420
    Нашим всё равно ловить тут нечего
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    sachsen-leipzig
    1512624075
    Нахер 3 мечта в ЛЧ если они не могут выйти в моей офф?! Учитесь тренировать детей , хотябы у сборной не будет проблем , да кароче Россия не футбольная страна
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    Azazel79
    1512631190
    Шахтеру удачи
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    ologreds
    1694991785
    numo528374
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