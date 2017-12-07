Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов-2017/18

Матчами 6-го тура завершилась групповая стадия 63-го розыгрыша Лиги чемпионов. Известны все участники раунда плей-офф.
Группа А: «Манчестер Юнайтед», «Базель»
Группа D: «Барселона», «Ювентус»
Группа E: «Ливерпуль», «Севилья»
Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтер»
Группа G: «Бешикташ», «Порту»
Группа H: «Тоттенхэм», «Реал»
Ранее «Бомбардир» писал о том, что групповой этап стал самым результативным в истории турнира.
Пять английскийх клубов в плей-офф – это новый рекорд Лиги чемпионов.
Встречи плей-офф начнутся в феврале 2018 года. Решающий матч пройдет 26-го мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.