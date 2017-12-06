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    На Мутко подали в суд за «подорванный имидж России»

    В Савеловский суд Москвы поступил иск от первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Рашкина на президента РФС и вице-премьера России Виталия Мутко.

    Предмет иска – «подорванный имидж России» в связи с недопуском российского флага на Олимпийские игры-2018.

    «Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде», – сказал Рашкин.

    Также депутат потребовал от Мутко покинуть пост вице-премьера.

    Источник: РБК

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    06.12.2017 13:21
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    Комментарии (74)
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    Tostao
    1512577528
    ВВП не изжил советскую практику номеклатуры: завалил тяжёлую промышленность - перевели в сельское хозяйство, завалил эту отрасль, кинули на спорт, потом на культуру и т.д, пока торжественно не проводят на персональную пенсию. Так и сейчас - рулят непрофессионалы, которых в последствии переводят на хлебные должности в систему "Газпрома" (Фурсенко) или нанотехнологий (Сердюков).
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    Zubo
    1512578667
    А что Мутко сделал конкретно не так, кто нибудь может сказать ? Просто без подколов, я понимаю никому его акцент не нравится, он что должен был сделать ?
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    Приус
    1512578790
    Мутный подрыватель имиджа.
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    prtcs
    1512580238
    Если так и дальше будет (за каждый провал, ему придумывают новую более высокую должность), то сейчас его надо назначать ПРЕМЬЕРОМ.
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    nemolod
    1512584594
    Имидж имиджем,а почему в иске не указана еще и финансовая ответственность-страну мало того что унизили,еще и 15 миллионов долларов обязали выплатить?
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    yorgenbarenz
    1512589280
    В питерской подворотне не принято своих валить....
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    APchelov
    1512594316
    Как минимум, все олимпийские чиновники обязаны уйти в отставку
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    vgarakh
    1512640348
    Он же бывший член кооператива "Озеро" , кто его посмеет тронуть ? Так, что он вечный, как и его покровитель. А на имидж страны им всем начхать, у них другие задачи.
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    fhnv
    1512645786
    ага ...как же уйдут они..только,если ногами вперёд вынести
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    ologreds
    1694991789
    numo528302
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