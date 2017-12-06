На Мутко подали в суд за «подорванный имидж России»

В Савеловский суд Москвы поступил иск от первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Рашкина на президента РФС и вице-премьера России Виталия Мутко.

Предмет иска – «подорванный имидж России» в связи с недопуском российского флага на Олимпийские игры-2018.

«Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде», – сказал Рашкин.

Также депутат потребовал от Мутко покинуть пост вице-премьера.