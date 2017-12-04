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    • Слуцкий может возглавить «Краснодар». Ибрагимович не сыграет против ЦСКА. Дайджест событий дня

    Слуцкий может возглавить «Краснодар». Ибрагимович не сыграет против ЦСКА. Дайджест событий дня

    «Реал» готов расстаться с Кроосом ради Дибалы.

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    Ибрагимович не сможет сыграть против ЦСКА.

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    На Пуйоля напали в Москве с фаллоимитатором в руках.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2017 22:07
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    Комментарии (20)
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    igormaddog
    1512433868
    Отстаньте от Слуцкого!!!Хоть я и не фан Краснодара,думаю него всё получится!!!
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    AEerr
    1512439057
    интересные новости!
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    пряник929
    1512446996
    Краснодар и так неплохо идет
    Ответить
    борманбек
    1512449742
    круто
    Ответить
    silver29
    1512451919
    Леониду надо вернуться в самарские КС, у него там неплохо получалось.
    Ответить
    Бугимен
    1512455358
    ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ,МОЖЕТ БЫКИ ЛУЧШЕ ЗАИГРАЮТ!ХОРОШЕМУ ТРЕНЕРУ ДОСТОЙНЫЙ КЛУБ!УДАЧИ ЛЕОНИДУ СЛУЦКОМУ!
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    BobsA
    1512455881
    Я пересмотрел своё отношение к Слуцкому после его провала в сборной.....Не получилось, бывает.....но винить всех и вся, не футбольная страна, не правильные болельщики......Утопал в Англию, представлено как величайшее достижение - с поста главного тренера России в непонятно куда (это моё мнение)....и всё это так здорово, такой успех :-) Результат закономерен....Говорил об этом всегда, а пишу впервые. Я против Слуцкого в Краснодаре.
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    retiremen
    1512460366
    Я не фанат Шалимова, но не понимаю, за что его увольнять? Команда в одной победе от 2-места и в 6 очках от ближайшего преследователя. Разве в таких ситуациях увольняют тренеров? Со стороны руководства быков, это будет выглядеть маразматично.
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    victosha
    1512502482
    А не слишком ли жирно для Слуцкого?
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    ologreds
    1694991801
    numo528139
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