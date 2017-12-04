Слуцкий может возглавить «Краснодар». Ибрагимович не сыграет против ЦСКА. Дайджест событий дня

«Реал» готов расстаться с Кроосом ради Дибалы.

Анчелотти объяснил причины ухода из «Баварии». Он может возглавить «Реал».

23 футболиста «Спартака» отправились на игру с «Ливерпулем».

Матч «Ливерпуль» – «Спартак» обслужит польская бригада арбитров.

Моуринью кратко отреагировал на отставку Слуцкого.

Ибрагимович не сможет сыграть против ЦСКА.

«Краснодар» рассчитывает пригласить Слуцкого на пост главного тренера.

На Пуйоля напали в Москве с фаллоимитатором в руках.

Сорокин пояснил, почему результаты жеребьевки ЧМ-2018 не могли быть сфальсифицированы.

Маскерано объявил, что успешный период «Барселоны» скоро завершится.