Пуйоль подвергся нападению москвички с фаллоимитатором в руках

На экс-защитника сборной Испании Карлеса Пуйоля, прибывшего в Москву на жеребьевку группового раунда финальной части чемпионата мира-2018, было совершено «нападение» столичной жительницей.

В одном из отелей некая Оксана попросила 39-летнего футболиста признаться ей в любви. После того, как Пуйоль ответил ей отказом, москвичка стала размахивать перед его лицом резиновым фаллоимитатором.

Сообщается, что девушка выполняла задание своего секс-тренера Алекса Лесли. По замыслу Лесли, она должна была найти и соблазнить знаменитость из специально оставленного им списка.