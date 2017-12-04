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    • Пуйоль подвергся нападению москвички с фаллоимитатором в руках

    Пуйоль подвергся нападению москвички с фаллоимитатором в руках

    На экс-защитника сборной Испании Карлеса Пуйоля, прибывшего в Москву на жеребьевку группового раунда финальной части чемпионата мира-2018, было совершено «нападение» столичной жительницей.

    В одном из отелей некая Оксана попросила 39-летнего футболиста признаться ей в любви. После того, как Пуйоль ответил ей отказом, москвичка стала размахивать перед его лицом резиновым фаллоимитатором.

    Сообщается, что девушка выполняла задание своего секс-тренера Алекса Лесли. По замыслу Лесли, она должна была найти и соблазнить знаменитость из специально оставленного им списка.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.12.2017 18:28
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    Комментарии (30)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    GoldPlayFIFARus9
    1512405358
    ПРости нас Пуйоль,у нас так-то люди весьма адекватные,не подумай что у нас такой же сброд как в гейропе. Мне очень стыдно,что у нас в стране есть такие "люди"
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    тщмек 19
    1512406777
    А теперь мы тэж Европа
    Ответить
    Kulimen
    1512406802
    Предлагаю Алекса Лесли и посадить на пару годиков в темницу.
    Ответить
    Gullit 76
    1512408094
    А ведь сноска на родченкова в комментариях вполне логична.Сначала он тоже бегал с фаллосом по лабораториям,а теперь по приказу своего секс-тренера выполняет другое задание.
    Ответить
    ibragim_ibragimov_99
    1512408145
    Пуйоль взял и прочитал ваши извинения.
    Ответить
    трениришко
    1512408201
    надо было нагреть этот имитатор и вставить ей
    Ответить
    Павел Буре
    1512408775
    Вот Вам и гейропа. ((((
    Ответить
    nemolod
    1512415695
    С жиру бесится!
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    vgarakh
    1512718932
    Такие действия являются предупреждением для всех иностранных мужчин: женщины России любвеобильны и активны в своих действиях. За это мы их любим.
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    ologreds
    1694991803
    numo528119
    Ответить
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